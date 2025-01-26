Красноярцы стали защищать Лолиту и Арбенину после просьбы депутата отменить их

Posted 26 января, 10:19
Published 26 января, 10:19
Modified 26 января, 10:21
Updated 26 января, 10:21
В своем телеграм-канале Елена Пензина отметила, что Лолита Милявская и Арбенина планируют выступить во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина. По словам депутата, исполнительницы «хорошо известны» своим отношением к СВО.
«При этом Арбенина планирует выступать в Красноярске 23 февраля. Не думаю, что эти концерты придутся по вкусу бойцам и их семьям, да и волонтеры от таких мероприятий не в восторге. Сам дворец Ярыгина является муниципальным предприятием, странно, что его директор не понимает простых и очевидных вещей — предателям не место на сцене», писала Пензина.
Лолита Милявская планирует выступить в Красноярске 11 февраля в «Гранд Холл Сибирь». Диана Арбенина и «Ночные снайперы» в рамках своего тура выступят 23 февраля в Ярыгинском дворце.
«ПМ» спросил своих читателей, что они думают о предложении депутата. Многие стали защищать артистов.
«Люди ждут концерта Лолиты уже несколько лет, дайте наконец-то людям право выбора! У каждого есть свое мнение! Все залы распродаются у людей есть интерес! Может хватит уже кого нибудь отменять? Других забот мало?»
«Арбенина же ничего против России не говорила».
Кто-то просто саркастично шутил про других исполнителей и советовал депутату заняться другими проблемами.
«Во-первых, какое право она имеет называть предателями своих соотечественников, которые живут, работают и платят налоги в нашей общей стране? Лолита Милявская и Диана Арбенина не осуждены никаким судом за измену Родине либо иное преступление против государственной власти. Во-вторых, на каком основании она взяла на себя полномочия навязывать жителям Красноярска, каких исполнителей им слушать, чьи концерты посещать? Люди платят за билеты свои деньги, насильно на концерт никого не ведут».
«А кому место на сцене? Шамана слушать будем до посинения?»
«Когда депутаты перестанут пиариться на этой теме и начнут решать все же вопросы народа?»
Были и те, кто поддержал мнение Пензиной.
«Да все уважающие себя граждане РФ будут против их концерта».
Красноярцы высказывали свое мнение и просто в соцсетях. В основном они поддерживали артистов и писали, что люди сами решат, на чьи концерты им ходить:
«Не понятно, почему такие люди как Пензина должны решать кто может петь, а кто нет. Люди сами решат своим походом или не походом на концерт. Лучше иметь свое мнение и высказывать его открыто, чем быть соглашатель со всем».
«Придутся по вкусу или не придутся — это личное дело каждого, офигели людям в башку лезть и решать за них куда им идти, а куда нет. Если бы на них не купили билеты, они не приехали бы».
«Как вы достали, дайте людям слушать и смотреть то, что им нравится, какая кому разница».
Однако те, кто согласился с депутатом, тоже были:
«Не нужен этот разврат столичных шутов. Пензина правильно сказала».
«Полностью согласен с Пензиной, особенно по Арбениной. Кто таким как она разрешает концерты? Это же нонсенс!»
Напомним, выступление Дианы Арбениной в Красноярске еще в 2023 году требовал отменить депутат горсовета Вячеслав Дюков. Со слов депутата, артистка выступала против присоединения Крыма к России и выражала «антироссийскую позицию». После этого красноярцы раскритиковали Дюкова и обвинили во лжи. В итоге депутат закрыл комментарии в соцсетях.
На Лолиту волна критики обрушилась после её участия в «голой» вечеринке, которую устроила Анастасия Ивлеева. Гостями стали Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак, Алёна Водонаева и другие знаменитости. После этого концерты Лолиты начали отменять в разных городах России, в том числе и в Красноярске. Выступление певицы должно было состояться 7 апреля 2024 года, однако его отменили. Лолита в своих соцсетях отмечала, что концерт не состоится по просьбам общественников.