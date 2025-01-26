Овчарке Дункелю выдали студенческий билет. Этот та самая, что слушала «Щелкунчика»

Posted 26 января, 08:52
Published 26 января, 08:52
Modified 26 января, 09:00
Updated 26 января, 09:00
Дело в том, что пес сопровождает на занятия Александра Лукке, студента Института прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины.
«Этот незаменимый помощник делает жизнь Александра яркой, насыщенной и полноценной в стенах университета. Мы искренне рады, что в нашем вузе появился — теперь официально — новый, пушистый студент», — сообщили в пресс-службе университета.
Вручение билета состоялось после концерта, посвященного Дню студента. Дункелю еще подарили сертификат на покупку 10 килограммов корма.
Дункель стал известен в соцсетях после ролика, на котором он вместе с хозяином, пришел на концерт «Щелкунчик»в краевой филармонии. Овчарка больше двух часов спокойно слушала музыку Чайковского.
Владелец пса рассказывал, что его овчарка часто ходит с ним в филармонию на различные выступления. Он отмечал, что Дункель давно проявляет интерес к музыке.