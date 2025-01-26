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Posted 26 января, 08:52

Published 26 января, 08:52

Modified 26 января, 09:00

Updated 26 января, 09:00

Овчарке Дункелю выдали студенческий билет. Этот та самая, что слушала «Щелкунчика»

Овчарке Дункелю выдали студенческий билет. Этот та самая, что слушала «Щелкунчика»

26 января 2025, 08:52
Фото: vk.com/kras_gau.
КрасГАУ выдал студенческий билет псу-поводырю Дункелю.

Дело в том, что пес сопровождает на занятия Александра Лукке, студента Института прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины.

«Этот незаменимый помощник делает жизнь Александра яркой, насыщенной и полноценной в стенах университета. Мы искренне рады, что в нашем вузе появился — теперь официально — новый, пушистый студент», — сообщили в пресс-службе университета.
Фото: vk.com/kras_gau

Вручение билета состоялось после концерта, посвященного Дню студента. Дункелю еще подарили сертификат на покупку 10 килограммов корма.

Дункель стал известен в соцсетях после ролика, на котором он вместе с хозяином, пришел на концерт «Щелкунчик»в краевой филармонии. Овчарка больше двух часов спокойно слушала музыку Чайковского.

Владелец пса рассказывал, что его овчарка часто ходит с ним в филармонию на различные выступления. Он отмечал, что Дункель давно проявляет интерес к музыке.

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