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Posted 26 января, 13:42

Published 26 января, 13:42

Modified 26 января, 14:22

Updated 26 января, 14:22

Смогут ли красноярцы отдохнуть на Чёрном море в 2025 году? Это не опасно?

Смогут ли красноярцы отдохнуть на Чёрном море в 2025 году? Это не опасно?

26 января 2025, 13:42
Фото: 1MI.
В конце 2024 года на Черном море произошла экологическая катастрофа — в воду вылилось несколько тонн мазута. Рассказываем, смогут ли красноярцы отдохнуть на побережье в 2025 году.

Что случилось в Черном море и Анапе?

15 декабря 2024 года в Керченском проливе произошло крушение двух танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».

Они перевозили мазут: около 9,2 тысячи тонн. При этом в одном из них было 4,9 тысячи тонн мазута при максимальной грузоподъёмности в 4,8 тысячи тонн. В результате нефтепродукты вылились в Чёрное море.

Два танкера, «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута
Два танкера, «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Фото: t.me\giznnamore

Среди основных причин крушения называли ошибку экипажа в сложных метеоусловиях.

Капитану «Волгонефти 239» предъявили обвинение по уголовному делу о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (часть 1 статья 263 УК РФ).

Капитана «Волгонефти 212» арестовали по обвинению в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (часть 2 статья 263 УК РФ). Расследованием уголовных дел занимается управления по расследованию особо важных дел центрального СК.

Масштабы катастрофы. Сколько мазута вылилось в воду? А сколько вынесло на берег?

На прямой линии 19 декабря Владимир Путин заявил о том, что при крушении танкеров в море вытекло около 40% топлива — это около 3,7 тысячи тонн. После разлива мазута 54 километра береговой линии Краснодарского края оказались загрязнены, из них 44 — в Анапе.

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При этом эколог Илья Рыбальченко в разговоре с «РБК» заявил, что часть мазута может всплыть летом, когда повысится температура. Но эти объемы будут меньше, чем то, что наблюдалось в декабре.

После разлива мазута 54 километра береговой линии Краснодарского края оказались загрязнены
После разлива мазута 54 километра береговой линии Краснодарского края оказались загрязнены. Фото: Мэрия Анапы

Как долго будут устранять последствия?

Ведущий просветительского проекта «Кинобус ПроЭко» Георгий Каваносян заявил, что давать прогнозы о масштабах загрязнения Черного моря невозможно.

«Очень сложно что-то прогнозировать, когда мы не знаем конечное количество углеводородов, которое попало в акваторию (…) Может пройти до 10 лет, пока бактерии не справятся с этим загрязнением».

При этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу «Звезда» в конце декабря заявил, что для уборки нефтепродуктов с побережья Краснодарского края потребуется около месяца.

«Я думаю, примерно месяц, не больше. Но мы должны понимать, что процесс не остановится, потому что море будет периодически выбрасывать нефтепродукты. Сегодня, по поручению президента РФ, предпринимаются меры, чтобы нефтепродукты не выбрасывались на берег», — сказал Кондратьев.

Опасно ли купаться в Черном море?

Эксперты пока не пришли к единому мнению о том, насколько безопасно будет купаться в Чёрном море в 2025 году. Приводим ниже мнения обеих сторон.

Кто-то говорит, что опасно

Бывший министр экологии и главный редактор журнала РАН «Водные ресурсы» Виктор Данилов-Данильян в беседе с РБК предупредил, что контакт с разлившимся в Черном море мазутом во время купания может быть опасным.

«Если сразу не обработать кожу, может быть и ожоги, и аллергические проявления, и даже экзема может развиваться», — сказал он.

При этом эксперт отметил, что купаться в море не запрещается: мазут не растворяется в воде и не образует эмульсий.

Некоторые специалисты утверждают, что отдых в Чёрном море следует отложить хотя бы в первые месяцы 2025 года. По словам эколога Владислава Жукова, пятна мазута и нефти останутся в море и на побережье ещё на несколько лет.

Пятна мазута и нефти на побережье могут остаться ещё на несколько лет.
Пятна мазута и нефти на побережье могут остаться ещё на несколько лет.. Фото: Алексей Орлов / Ведомости

А кто-то, что не опасно

Несмотря на всё это, в Анапе организовали крещенские купания с предварительным обследованием — на центральном пляже Большого Утриша. В пресс-службе администрации города заявили, что всё прошло без ЧП.

Всего в крещенских купаниях в Анапе приняло участие около 300 человек.
Всего в крещенских купаниях в Анапе приняло участие около 300 человек.. Фото: Мэрия Анапы

Эколог Вячеслав Крыленко, старший научный сотрудник Института океанологии РАН, заявил «РИА Новости», что курортный сезон можно будет спасти, если уберут весь мазут.

Можно ли сейчас купить тур в Анапу? А в другие города на побережье?

Красноярские туроператоры сейчас не бронируют для жителей путевки в Анапу на лето. Как пояснила руководитель турфирмы «Лечу куда хочу» Мария Тарареева, в ближайшее время отдохнуть на море в Анапе красноярцы не смогут — туры просто не продают:

«В Анапу вообще не бронируем. Туроператоры сказали, не бронировать Анапу. В принципе, этим и занимаемся», — сообщила Тарареева.
Сейчас туры из Красноярска в Анапу просто не бронируют
Сейчас туры из Красноярска в Анапу просто не бронируют. Фото: 1MI

При этом туры в Сочи и Абхазию, например, есть в продаже. Но их, по словам туроператора, берут неохотно.

«Абхазия и Сочи у нас открыты для бронирования на лето. Бронирование идёт, красноярцы покупают плохо. Это, конечно, связано с экологической катастрофой, с этими новостями, с мазутом. И пока ситуация не наладится, мы продаем только Сочи и Абхазию».
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