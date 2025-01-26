Смогут ли красноярцы отдохнуть на Чёрном море в 2025 году? Это не опасно?

Что случилось в Черном море и Анапе?

Масштабы катастрофы. Сколько мазута вылилось в воду? А сколько вынесло на берег?

Как долго будут устранять последствия?

Опасно ли купаться в Черном море?

Кто-то говорит, что опасно

А кто-то, что не опасно