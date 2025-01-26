Смогут ли красноярцы отдохнуть на Чёрном море в 2025 году? Это не опасно?

Posted 26 января, 13:42
Published 26 января, 13:42
Modified 26 января, 14:22
Updated 26 января, 14:22
15 декабря 2024 года в Керченском проливе произошло крушение двух танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».
Они перевозили мазут: около 9,2 тысячи тонн. При этом в одном из них было 4,9 тысячи тонн мазута при максимальной грузоподъёмности в 4,8 тысячи тонн. В результате нефтепродукты вылились в Чёрное море.
Среди основных причин крушения называли ошибку экипажа в сложных метеоусловиях.
Капитану «Волгонефти 239» предъявили обвинение по уголовному делу о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (часть 1 статья 263 УК РФ).
Капитана «Волгонефти 212» арестовали по обвинению в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (часть 2 статья 263 УК РФ). Расследованием уголовных дел занимается управления по расследованию особо важных дел центрального СК.
На прямой линии 19 декабря Владимир Путин заявил о том, что при крушении танкеров в море вытекло около 40% топлива — это около 3,7 тысячи тонн. После разлива мазута 54 километра береговой линии Краснодарского края оказались загрязнены, из них 44 — в Анапе.
При этом эколог Илья Рыбальченко в разговоре с «РБК» заявил, что часть мазута может всплыть летом, когда повысится температура. Но эти объемы будут меньше, чем то, что наблюдалось в декабре.
Ведущий просветительского проекта «Кинобус ПроЭко» Георгий Каваносян заявил, что давать прогнозы о масштабах загрязнения Черного моря невозможно.
«Очень сложно что-то прогнозировать, когда мы не знаем конечное количество углеводородов, которое попало в акваторию (…) Может пройти до 10 лет, пока бактерии не справятся с этим загрязнением».
При этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу «Звезда» в конце декабря заявил, что для уборки нефтепродуктов с побережья Краснодарского края потребуется около месяца.
«Я думаю, примерно месяц, не больше. Но мы должны понимать, что процесс не остановится, потому что море будет периодически выбрасывать нефтепродукты. Сегодня, по поручению президента РФ, предпринимаются меры, чтобы нефтепродукты не выбрасывались на берег», — сказал Кондратьев.
Эксперты пока не пришли к единому мнению о том, насколько безопасно будет купаться в Чёрном море в 2025 году. Приводим ниже мнения обеих сторон.
Бывший министр экологии и главный редактор журнала РАН «Водные ресурсы» Виктор Данилов-Данильян в беседе с РБК предупредил, что контакт с разлившимся в Черном море мазутом во время купания может быть опасным.
«Если сразу не обработать кожу, может быть и ожоги, и аллергические проявления, и даже экзема может развиваться», — сказал он.
При этом эксперт отметил, что купаться в море не запрещается: мазут не растворяется в воде и не образует эмульсий.
Некоторые специалисты утверждают, что отдых в Чёрном море следует отложить хотя бы в первые месяцы 2025 года. По словам эколога Владислава Жукова, пятна мазута и нефти останутся в море и на побережье ещё на несколько лет.
Несмотря на всё это, в Анапе организовали крещенские купания с предварительным обследованием — на центральном пляже Большого Утриша. В пресс-службе администрации города заявили, что всё прошло без ЧП.
Эколог Вячеслав Крыленко, старший научный сотрудник Института океанологии РАН, заявил «РИА Новости», что курортный сезон можно будет спасти, если уберут весь мазут.
Красноярские туроператоры сейчас не бронируют для жителей путевки в Анапу на лето. Как пояснила руководитель турфирмы «Лечу куда хочу» Мария Тарареева, в ближайшее время отдохнуть на море в Анапе красноярцы не смогут — туры просто не продают:
«В Анапу вообще не бронируем. Туроператоры сказали, не бронировать Анапу. В принципе, этим и занимаемся», — сообщила Тарареева.
При этом туры в Сочи и Абхазию, например, есть в продаже. Но их, по словам туроператора, берут неохотно.
«Абхазия и Сочи у нас открыты для бронирования на лето. Бронирование идёт, красноярцы покупают плохо. Это, конечно, связано с экологической катастрофой, с этими новостями, с мазутом. И пока ситуация не наладится, мы продаем только Сочи и Абхазию».