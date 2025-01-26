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Posted 26 января, 04:29

Published 26 января, 04:29

Modified 26 января, 04:29

Updated 26 января, 04:29

В Красноярске и крае ожидается сильная магнитная буря

В Красноярске и крае ожидается сильная магнитная буря

26 января 2025, 04:29
Фото: prmira.ru.
В конце января в Красноярском крае ожидается сильная магнитная буря.

По прогнозам ученых, в пятницу вечером, 24 января, на Красноярск обрушится магнитная буря. Небольшие геомагнитные возмущения начнутся после 18:00. Мощность колебаний составит больше 4 баллов.

Еще одна магнитная буря может пройти 30 и 31 января. Она будет сильной.

У ученых нет единого мнения, как магнитная буря влияет на людей и животных. По мнению одних специалистов, метеозависимость надумана. Другие считают, что во время геомагнитных возмущений некоторые люди могут испытывать недомогание, раздражительность, головную боль, возможны скачки артериального давления.

Метеозависимым врачи советуют отказаться от курения, алкоголя, не пить кофе и энергетические напитки. Медики рекомендуют хорошо высыпаться в такие дни и избегать повышенных нагрузок.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Красноярский край#Магнитная буря
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