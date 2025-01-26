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Posted 26 января, 01:23

Published 26 января, 01:23

Modified 26 января, 01:23

Updated 26 января, 01:23

В Красноярске на рабочей неделе будет холодно и снежно. Публикуем прогноз

В Красноярске на рабочей неделе будет холодно и снежно. Публикуем прогноз

26 января 2025, 01:23
Фото: prmira.ru.
Рассказываем, какая погода будет в Красноярске на рабочей неделе с 27 по 31 января.

По данным Gismeteo, в понедельник, 27 января, днем ожидается –11 градусов, и –18 градусов ночью. В этот день пойдет снег — выпадет до 0,3 мм осадков.

Во вторник, 28 января, станет холоднее: днем ожидается –15 градуса, ночью будет –18. В этот день продолжит идти снег. В среду, 29 января, днем температура будет около –16, а ночью опустится до –21.Этот день станет самым снежным на неделе — ожидается до 2 мм осадков.

Четверг, 30 января, станет самым холодным днем: –19 градусов днем, –25 ночью. Осадков не будет.

В пятницу, 31 января, синоптики прогнозируют –17 градусов днем и –23 ночью. В этот день снова пойдет снег.

Фото: gismeteo.ru

Неделя будет почти безветренной. В понедельник и вторник скорость ветра достигнет 5-6 м/с. В остальные дни — около 4 м/с.

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