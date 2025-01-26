В Красноярске на рабочей неделе будет холодно и снежно. Публикуем прогноз

Во вторник, 28 января, станет холоднее: днем ожидается –15 градуса, ночью будет –18. В этот день продолжит идти снег. В среду, 29 января, днем температура будет около –16, а ночью опустится до –21.Этот день станет самым снежным на неделе — ожидается до 2 мм осадков.