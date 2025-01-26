В Красноярском крае женщина украла из магазина 16 пачек масла, чтобы их «кушать»

Posted 26 января, 12:12
Published 26 января, 12:12
Modified 26 января, 12:14
Updated 26 января, 12:14
В конце 2024 года в полицию обратилась директор одного из супермаркетов города. Она сообщила, что неизвестный похитил с прилавка магазина 16 пачек сливочного масла. Сумма ущерба превысила пять тысяч рублей.
Сотрудники установили, что к краже причастна 55-летняя жительница Хакасия.Женщина рассказала, что вместе с мужем приехала в Шарыпово присмотреть дом, так как они хотели переехать.
На обратном пути супруги заехали в магазин. Мужчина остался в автомобиле, а женщина пошла за покупками. То, как женщина складывает продукты в сумку, попало на камеры. Вскоре сотрудники полиции её задержали. Вот что женщина сказала на допросе:
— Сколько масла взяли?
— 15-16 пачек.
— 15-16 пачек? Сливочного масла?
— Да.
— А зачем?
— Кушать.
— А почему не заплатили?
— Ну не было денег с собой.
Полиция возбудила уголовное дело за кражу.
В соцсетях под постами с этой новостью красноярцы удивляются, что 16 пачек масла стоят уже больше 5 тысяч рублей:
«Масло по 300+ рублей пачка? Ужас».
«16 пачек масла 5000 рублей, дожили».