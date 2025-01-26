В Красноярском крае женщина украла из магазина 16 пачек масла, чтобы их «кушать»

На обратном пути супруги заехали в магазин. Мужчина остался в автомобиле, а женщина пошла за покупками. То, как женщина складывает продукты в сумку, попало на камеры. Вскоре сотрудники полиции её задержали. Вот что женщина сказала на допросе: