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Posted 26 января, 12:12

Published 26 января, 12:12

Modified 26 января, 12:14

Updated 26 января, 12:14

В Красноярском крае женщина украла из магазина 16 пачек масла, чтобы их «кушать»

В Красноярском крае женщина украла из магазина 16 пачек масла, чтобы их «кушать»

26 января 2025, 12:12
Фото: 1MI.
В Шарыпове сотрудники полиции задержали женщину, укравшую 16 пачек сливочного масла.

В конце 2024 года в полицию обратилась директор одного из супермаркетов города. Она сообщила, что неизвестный похитил с прилавка магазина 16 пачек сливочного масла. Сумма ущерба превысила пять тысяч рублей.

Сотрудники установили, что к краже причастна 55-летняя жительница Хакасия.Женщина рассказала, что вместе с мужем приехала в Шарыпово присмотреть дом, так как они хотели переехать.

На обратном пути супруги заехали в магазин. Мужчина остался в автомобиле, а женщина пошла за покупками. То, как женщина складывает продукты в сумку, попало на камеры. Вскоре сотрудники полиции её задержали. Вот что женщина сказала на допросе:

— Сколько масла взяли?
— 15-16 пачек.
— 15-16 пачек? Сливочного масла?
— Да.
— А зачем?
— Кушать.
— А почему не заплатили?
— Ну не было денег с собой.
Видео: МВД Красноярского края.

Полиция возбудила уголовное дело за кражу.

В соцсетях под постами с этой новостью красноярцы удивляются, что 16 пачек масла стоят уже больше 5 тысяч рублей:

«Масло по 300+ рублей пачка? Ужас».
«16 пачек масла 5000 рублей, дожили».
  • Ранее «ПМ» рассказывал о стремительном подорожании масла и других молочных продуктов в Красноярске. По данным Красноярскстата, с начала лета 2023 года сливочное масло подорожало на 30%.
  • По данным исследования аналитического ресурса «Контур.Маркет», сливочное масло подорожало на 61%.
  • После подорожания Турция начала поставлять сливочное масло в Россию, еще свою продукцию поставляют Индия и Иран.
  • Ту мы публиковали обзор цен на масло в красноярских магазинах. Многие пачки стоили 300-350 рублей.
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