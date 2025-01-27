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Posted 27 января, 08:04

Published 27 января, 08:04

Modified 27 января, 08:04

Updated 27 января, 08:04

Авито тестирует услугу выкупа старых смартфонов с новым партнером

Авито тестирует услугу выкупа старых смартфонов с новым партнером

27 января 2025, 08:04
Фото: 1MI.
Классифайд «Авито» совместно с сетью «М.Видео-Эльдорадо» запустил в пилотном режиме услугу выкупа б/у смартфонов. Это альтернатива простой продаже смартфона.

Услуга работает так: пользователь размещает обычное объявление о продаже, указывает характеристики устройства и данные о его состоянии — после чего получает предварительную оценку его стоимости. Если предложение устраивает продавца, он может провести окончательную оценку смартфона в ближайшем магазине «М.Видео-Эльдорадо» и сразу же продать устройство.

«Интерес пользователей Авито к продаже смартфонов стабильно растет. При этом многие предпочитают продавать свои гаджеты через инструменты выкупа — без переписок, торга и общения с покупателями: по итогам 2024 года количество сделок с продажей телефонов через выкуп выросло почти в шесть раз. Поэтому мы продолжаем развивать такие программы, внедряя их в новые категории товаров, увеличивая количество городов присутствия и добавляя новых партнеров. Партнерство с таким крупным игроком рынка как М.Видео-Эльдорадо — важный шаг в развитии этих программ», — отметил Павел Комаров, руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в Авито.

Сейчас, отмечает «Авито», услуга в пилотном режиме работает в в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, после чего ее планируют масштабировать на другие регионы.

«Мы видим, что рынок продаж восстановленной техники показывает существенный рост и обладает высокой маржинальностью. Современная техника служит на протяжении многих лет и может быть эффективно использована вторично. Мы видим высокий потенциал в развитии данного направления бизнеса и планируем расширять выкуп устройств на другие сегменты бытовой техники и электроники», — рассказал руководитель департамента физических сервисов группы «М.Видео-Эльдорадо» Андрей Агапов.
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