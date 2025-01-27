Авито тестирует услугу выкупа старых смартфонов с новым партнером

Услуга работает так: пользователь размещает обычное объявление о продаже, указывает характеристики устройства и данные о его состоянии — после чего получает предварительную оценку его стоимости. Если предложение устраивает продавца, он может провести окончательную оценку смартфона в ближайшем магазине «М.Видео-Эльдорадо» и сразу же продать устройство.