Авито тестирует услугу выкупа старых смартфонов с новым партнером

Posted 27 января, 08:04
Published 27 января, 08:04
Modified 27 января, 08:04
Updated 27 января, 08:04
Услуга работает так: пользователь размещает обычное объявление о продаже, указывает характеристики устройства и данные о его состоянии — после чего получает предварительную оценку его стоимости. Если предложение устраивает продавца, он может провести окончательную оценку смартфона в ближайшем магазине «М.Видео-Эльдорадо» и сразу же продать устройство.
«Интерес пользователей Авито к продаже смартфонов стабильно растет. При этом многие предпочитают продавать свои гаджеты через инструменты выкупа — без переписок, торга и общения с покупателями: по итогам 2024 года количество сделок с продажей телефонов через выкуп выросло почти в шесть раз. Поэтому мы продолжаем развивать такие программы, внедряя их в новые категории товаров, увеличивая количество городов присутствия и добавляя новых партнеров. Партнерство с таким крупным игроком рынка как М.Видео-Эльдорадо — важный шаг в развитии этих программ», — отметил Павел Комаров, руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в Авито.
Сейчас, отмечает «Авито», услуга в пилотном режиме работает в в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, после чего ее планируют масштабировать на другие регионы.
«Мы видим, что рынок продаж восстановленной техники показывает существенный рост и обладает высокой маржинальностью. Современная техника служит на протяжении многих лет и может быть эффективно использована вторично. Мы видим высокий потенциал в развитии данного направления бизнеса и планируем расширять выкуп устройств на другие сегменты бытовой техники и электроники», — рассказал руководитель департамента физических сервисов группы «М.Видео-Эльдорадо» Андрей Агапов.