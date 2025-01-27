Бассейн под Красноярском, где ребенок заразился менингитом, может не открыться

В июле 2024 года семья из Красноярска отдыхала в «Волкано парке» и после купания в открытом бассейне попала в больницу. По словам красноярца, первой в больницу с жаром и головной болью попала старшая дочь — ей, утверждает мужчина, сделали пункцию спинного мозга и диагностировали менингит.