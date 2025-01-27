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Posted 27 января, 10:53

Published 27 января, 10:53

Modified 27 января, 10:55

Updated 27 января, 10:55

Бассейн под Красноярском, где ребенок заразился менингитом, может не открыться

Бассейн под Красноярском, где ребенок заразился менингитом, может не открыться

27 января 2025, 10:53
Фото: prmira.ru.
Бассейн на территории «Волкано парка», расположенного в Дрокино, где ребенок заразился менингитом, может не открыться в этом году.

В июле 2024 года семья из Красноярска отдыхала в «Волкано парке» и после купания в открытом бассейне попала в больницу. По словам красноярца, первой в больницу с жаром и головной болью попала старшая дочь — ей, утверждает мужчина, сделали пункцию спинного мозга и диагностировали менингит.

Затем в больницу попала младшая дочь и мама девочек, которой назначили амбулаторное лечение. Глава семейства говорит, что врачи уверены в заражении через воду. По его словам, семья в последнее время купалась только в бассейне.оле

В итоге диагноз менингит поставили только старшей девочке.

Как рассказали в краевой службе судебных приставов, во время расследования выяснили, что вода в бассейне не соответствовала гигиеническим и санитарно-эпидемиологическим нормам. Еще сотрудники акваклуба не имели документов, подтверждающих прохождение медосмотра.

Тогда акваклуб принудительно закрыли. Владельцев акваклуба признали виновными и привлекли к административной ответственности. По словам приставов, неизвестно откроется ли бассейн в этом году.

«Проспект Мира» пытался позвонить в бассейн, чтобы уточнить их планы по поводу работы в 2025 году. Однако телефон, который указан в соцсетях бассейна, недоступен.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Приставы#Менингит#Дрокино#Административное дело#Вода#Бассейн
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