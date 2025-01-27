БЕЛАЗ будет поставлять импортозамещенную подземную технику в Красноярский край

Posted 27 января, 06:09
Published 27 января, 06:09
Modified 27 января, 06:17
Updated 27 января, 06:17
В планах партнеров — создание и серийное производство подземных самосвалов и погрузочно-доставочных машин. Машины будут работать как на дизельном топливе, так и на альтернативных источниках энергии. Совместная работа уже началась. На рудниках Норильска работают тестовые машины — шесть подземных самосвалов МоАЗ-75851 грузоподъемностью 50 тонн. На «БЕЛАЗе» собран образец погрузочно-доставочной машины МоАЗ-4076 грузоподъемностью 17,2 тонн, созданной для совместной эффективной работы в шахтах с 50-тонниками. В феврале этот погрузчик будет отгружен норильским горнякам.
Важность этого соглашения состоит в том, что в России и странах СНГ никто подобную технику не производит. «Норникель» при этом выступает якорным заказчиком, принимает активное участие в испытаниях и доработке машин.
Соглашение также предусматривает капитальный ремонт, техническое обслуживание и своевременную поставку запасных частей. Это решение обусловлено тем, что с 2022 года производители оборудования из недружественных стран остановили продажу техники и комплектующих для нее в РФ.
«Если посмотреть на историю вопроса „почему мы к этому пришли?“, то все мы прекрасно понимаем, в какой ситуации оказались российские компании, особенно в области добычи подземных ископаемых. Это санкционное давление — недружественные страны полностью прекратили нам доставку горной техники. Среднегодовое потребление такой техники российскими компаниями составляло свыше 300 единиц, и из них больше половины поставлялось на предприятия „Норникеля“. Мы оказались в очень сложной ситуации в связи с отсутствием техники, запчастей. Конечно, мы задумывались о том, как повысить надежность и не снижать наш производственный план», — рассказал первый вице-президент — руководитель блока по взаимодействию с органами власти «Норникеля» Николай Уткин.
В перспективе компании планируют организовать совместную работу и на территории России. В частности, обсуждается создание базы для ремонта горного транспорта в Красноярске.
«БЕЛАЗ» имеет большой опыт производства тяжелой техники, которая используется в сложных климатических условиях российской Арктики. Подземные машины компания ранее не производила, но готова занять новую для себя нишу.
«Для нас очень важно освоить новую линейку техники. Мы специализировались до настоящего момента на производстве техники для горных работ на поверхности. И появление в нашей линейке надежных, качественных, производительных машин для подземных работ делает нас более устойчивой компанией», — отметил генеральный директор «БЕЛАЗа» Сергей Лесин.