БЕЛАЗ будет поставлять импортозамещенную подземную технику в Красноярский край

В планах партнеров — создание и серийное производство подземных самосвалов и погрузочно-доставочных машин. Машины будут работать как на дизельном топливе, так и на альтернативных источниках энергии. Совместная работа уже началась. На рудниках Норильска работают тестовые машины — шесть подземных самосвалов МоАЗ-75851 грузоподъемностью 50 тонн. На «БЕЛАЗе» собран образец погрузочно-доставочной машины МоАЗ-4076 грузоподъемностью 17,2 тонн, созданной для совместной эффективной работы в шахтах с 50-тонниками. В феврале этот погрузчик будет отгружен норильским горнякам.