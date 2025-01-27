Еще одно дело завели против логистического центра миллиардеров из Красноярска

Posted 27 января, 08:23
Published 27 января, 08:23
Modified 27 января, 08:51
Updated 27 января, 08:51
В ведомстве считают, что компания заключила с поставщиками договоры поставки продуктов, по условиям которых оплата производится только после его продажи товара магазином «Светофор». Это означает, что срок оплаты фактически не ограничен.
Такие действия, как указывают в УФАС, нарушают торговое законодательство, так как максимальный срок оплаты товаров с длительным сроком хранения составляет 40 календарных дней с момента их получения.
«Кроме того, указанные условия вынуждают поставщиков привлекать дополнительные средства, что может сказаться на отпускных ценах на продукцию, а также привести к сокращению инвестиций в развитие производства и росту кредитной нагрузки на предприятия», — отмечают в ведомстве.
Ранее УФАС оштрафовал «ЕнисейЛогистику» на миллион рублей за нарушение закона о торговле. Компания заключила договор с ООО «Релиш» о поставке продуктов. Согласно условиям, «Релиш» должно уничтожать нереализованный товар за свой счет, что противоречит законам.
До этого ФАС признал другие логистические центры «Светофора» (ООО «Парус», ООО «Якутия Ритейл», ООО «Амурритейлгрупп») виновными в аналогичном нарушении и оштрафовал на миллион рублей каждую.