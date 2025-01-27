Франшиза «Пятёрочки» помогла открыть более 170 новых магазинов в 2024 году

Максимальное число открытых магазинов зафиксировано в МО. На данный регион приходится более трети всех новых франчайзинговых точек. Помимо этого, активно запускались магазины в Ленинградской (21), Волгоградской (13), Владимирской (10) и Калужской (7) областях. Среди заметных событий особого внимания достоин выход сети по мастер-франшизе в новый субъект РФ — Республику Саха (Якутия), а также запуск программы франчайзинга для привлечения бизнеса на Дальнем Востоке. Также стоит отметить, что в конце 2024 года удалось реализовать еще один уникальный проект в Воркуте по передаче всех действующих в регионе магазинов стратегическому партнеру-франчайзи. Сделку заключили на индивидуальных условиях: за хранение и логистику товаров отвечает франчайзи путем применения собственной инфраструктуры, что стало наиболее экономически выгодным решением для двух сторон.