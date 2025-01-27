Франшиза «Пятёрочки» помогла открыть более 170 новых магазинов в 2024 году

Posted 27 января, 16:04
Published 27 января, 16:04
Modified 27 января, 16:06
Updated 27 января, 16:06
Франшиза бренда привлекает предпринимателей из каждого региона России: в течение прошлого года со всей страны было прислано более восьми тысяч заявок на открытие новых магазинов. Рекордсменами по числу отправленных заявок стали Москва, Подмосковье, Ленинградская область, Красноярский край. За год партнеры открыли 172 магазина, и к настоящему моменту суммарное число франчайзинговых точек сети доросло до 487.
Максимальное число открытых магазинов зафиксировано в МО. На данный регион приходится более трети всех новых франчайзинговых точек. Помимо этого, активно запускались магазины в Ленинградской (21), Волгоградской (13), Владимирской (10) и Калужской (7) областях. Среди заметных событий особого внимания достоин выход сети по мастер-франшизе в новый субъект РФ — Республику Саха (Якутия), а также запуск программы франчайзинга для привлечения бизнеса на Дальнем Востоке. Также стоит отметить, что в конце 2024 года удалось реализовать еще один уникальный проект в Воркуте по передаче всех действующих в регионе магазинов стратегическому партнеру-франчайзи. Сделку заключили на индивидуальных условиях: за хранение и логистику товаров отвечает франчайзи путем применения собственной инфраструктуры, что стало наиболее экономически выгодным решением для двух сторон.
«Пятёрочка» работает над расширением франчайзинговой сети, занимаясь активным привлечением новых предпринимателей. Примечательно, что в прошлом году сеть организовала сотрудничество с 79 новыми партнерами, которые на данный момент уже запустили в работу свой первый магазин или готовятся к открытию торговой точки. В настоящее время суммарное число партнеров сети составляет 174 предпринимателя, которые работают практически во всех российских регионах. На каждого партнера при этом приходится порядка 5 франчайзинговых точек, а каждый второй (52%) франчайзи управляет более чем двумя магазинами. В большинстве случаев владельцами магазинов становятся мужчины (94%), однако иногда бизнес открывают и женщины (6%).
В 2025 году «Пятёрочка» планирует открыть свыше 400 магазинов сети по франшизе.