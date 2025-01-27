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Posted 27 января, 11:02

Published 27 января, 11:02

Modified 27 января, 11:31

Updated 27 января, 11:31

Красноярец начал «дрифтить» на дороге и устроил аварию с четырьмя детьми

Красноярец начал «дрифтить» на дороге и устроил аварию с четырьмя детьми

27 января 2025, 11:02
Фото: 24_Госавтоинспекция.
В Дзержинском районе водитель-бесправник устроил аварию, в которой пострадали четверо несовершеннолетних пассажира.

Как сообщили в ГАИ, ДТП произошло днем 25 января. 42-летний житель Красноярска вместе с тремя девочками-родственницами в возрасте 11-14 лет съездил из поселка Новый в деревню Улюколь и забрал 15-летнего племянника. Возвращаясь обратно, на 30 километре автодороги Канск — Тасеево — Устье — Новый, вылетел с дороги и врезался в дерево.

Водителя и 12-летнюю девочку госпитализировали, остальные подростки лечатся дома.

Со слов детей, водитель начал крутить рулем в такт музыки и «дрифтить», из-за чего автомобиль занесло. Также дети утверждают, что водитель употреблял алкоголь в день произошедшего.

Инспекторы выяснили, что мужчина никогда не получал водительских прав. Дети пристегнуты не были.

На водителя составили материалы о нарушениях, машину поместили на спецстоянку. У водителя взяли пробы на выявление алкоголя в крови.

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#Владислав Савончик#ДТП#Красноярск#Дети#Авария#Алкоголь#Дрифт#ГАИ
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