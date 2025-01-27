Красноярец начал «дрифтить» на дороге и устроил аварию с четырьмя детьми

Как сообщили в ГАИ, ДТП произошло днем 25 января. 42-летний житель Красноярска вместе с тремя девочками-родственницами в возрасте 11-14 лет съездил из поселка Новый в деревню Улюколь и забрал 15-летнего племянника. Возвращаясь обратно, на 30 километре автодороги Канск — Тасеево — Устье — Новый, вылетел с дороги и врезался в дерево.