Красноярка три месяца получала пенсию умершего знакомого и попала под суд

Полицейские установили, что в конце декабря 2022 года скончался 86-летний красноярец. Его банковская карта оставалась у проживавшей с ним женщины. С ее слов, она не знала, что средства на карте — это пенсия, поэтому перевела деньги на свой счет и потратила их.