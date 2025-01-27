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Posted 27 января, 05:05

Published 27 января, 05:05

Modified 27 января, 05:10

Updated 27 января, 05:10

Красноярка три месяца получала пенсию умершего знакомого и попала под суд

Красноярка три месяца получала пенсию умершего знакомого и попала под суд

27 января 2025, 05:05
Фото: 1MI.
В Красноярске осудят 58-летнюю женщину, которая три месяца получала пенсию умершего знакомого.

Как сообщили в полиции, в 2023 году к ним поступило заявление из краевого пенсионного фонда. В организации сообщили, что с счета погибшего пенсионера похитили больше 50 тысяч рублей, которые подлежали возвращению в фонд.

Полицейские установили, что в конце декабря 2022 года скончался 86-летний красноярец. Его банковская карта оставалась у проживавшей с ним женщины. С ее слов, она не знала, что средства на карте — это пенсия, поэтому перевела деньги на свой счет и потратила их.

Следователи расследовали дело о краже «часть 3 статьи 158 УК РФ». Максимальное наказание по этой статье — шесть лет лишения свободы.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Кража#Полиция#Суд#Уголовный кодекс#Пенсия
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