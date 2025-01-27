Красноярка три месяца получала пенсию умершего знакомого и попала под суд

Posted 27 января, 05:05
Published 27 января, 05:05
Modified 27 января, 05:10
Updated 27 января, 05:10
Как сообщили в полиции, в 2023 году к ним поступило заявление из краевого пенсионного фонда. В организации сообщили, что с счета погибшего пенсионера похитили больше 50 тысяч рублей, которые подлежали возвращению в фонд.
Полицейские установили, что в конце декабря 2022 года скончался 86-летний красноярец. Его банковская карта оставалась у проживавшей с ним женщины. С ее слов, она не знала, что средства на карте — это пенсия, поэтому перевела деньги на свой счет и потратила их.
Следователи расследовали дело о краже «часть 3 статьи 158 УК РФ». Максимальное наказание по этой статье — шесть лет лишения свободы.