Красноярский краевой Дворец пионеров могут снести? Что там будут делать?

Posted 27 января, 06:59
Published 27 января, 06:59
Modified 27 января, 07:03
Updated 27 января, 07:03
Судя по информации с сайта госзакупок, с компанией «Красноярскгражданпроект» заключили контракт на 13,5 миллиона рублей на проведение предпроектных работ для строительства или реконструкции.
Получается, до сентября 2025 года фирма должна проверить здание Дворца пионеров и определить пригодно ли оно для ремонта, или его нужно сносить.
В здании должны появиться актовые залы с современным сценическим оборудованием, отдельно паркетный зал для танцев, специализированные лаборатории для технического творчества, лифты и пандусы. Подрядчик должен предоставить три варианта архитектурных решений.
На прилегающей территории собираются оборудовать площадку для соревнований по авиамоделированию, трассу для заездов на детских автомоделях, детский парк дорожного движения, кинологическую площадку и уличную сцену.
Обновленный или перестроенный комплекс должен начать работать уже к 2028 году.