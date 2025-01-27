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Posted 27 января, 06:59

Published 27 января, 06:59

Modified 27 января, 07:03

Updated 27 января, 07:03

Красноярский краевой Дворец пионеров могут снести? Что там будут делать?

Красноярский краевой Дворец пионеров могут снести? Что там будут делать?

27 января 2025, 06:59
Фото: yandex.ru/maps.
Красноярский краевой дворец пионеров могут снести или реконструировать. Рассказываем подробности.

Судя по информации с сайта госзакупок, с компанией «Красноярскгражданпроект» заключили контракт на 13,5 миллиона рублей на проведение предпроектных работ для строительства или реконструкции.

Получается, до сентября 2025 года фирма должна проверить здание Дворца пионеров и определить пригодно ли оно для ремонта, или его нужно сносить.

В здании должны появиться актовые залы с современным сценическим оборудованием, отдельно паркетный зал для танцев, специализированные лаборатории для технического творчества, лифты и пандусы. Подрядчик должен предоставить три варианта архитектурных решений.

На прилегающей территории собираются оборудовать площадку для соревнований по авиамоделированию, трассу для заездов на детских автомоделях, детский парк дорожного движения, кинологическую площадку и уличную сцену.

Обновленный или перестроенный комплекс должен начать работать уже к 2028 году.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Снос#Госзакупки#Реконструкция#Дворец пионеров
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