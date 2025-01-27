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Posted 27 января, 10:03

Published 27 января, 10:03

Modified 27 января, 10:05

Updated 27 января, 10:05

Красноярский завод «Про-Ток» и «СберЛизинг» открыли лизинговую программу для бизнеса

Красноярский завод «Про-Ток» и «СберЛизинг» открыли лизинговую программу для бизнеса

27 января 2025, 10:03
Фото: «Про-Ток».
Завод высоковольтного оборудования и трансформаторных подстанций «Про-Ток» совместно со «СберЛизинг» запустил лизинговую программу для предприятий региона. В лизинг можно приобрести трансформаторные подстанции различных типов и высоковольтные распределительные пункты.

Первая сделка в рамках программы уже оформлена, еще несколько заявок от местных компаний находятся на стадии рассмотрения. Директор «Про-Тока» Анна Жираткова подчеркнула, что программа стала ответом на запросы бизнеса: «Программа особенно актуальна в условиях повышенных процентных ставок по кредитам и высокой стоимости оборудования»,

Фото: «Про-Ток»

Министр промышленности и торговли Красноярского края Максим Ермаков назвал программу стратегически важной для экономики края: «Подобная кооперация, использующая современные финансовые инструменты, является важным фактором развития региональных проектов. Данная лизинговая программа — эффективный инструмент поддержки местного бизнеса, способствующий его устойчивому развитию и созданию новых производственных возможностей. Успешность этой инициативы может служить примером для других регионов России».

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