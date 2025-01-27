Красноярский завод «Про-Ток» и «СберЛизинг» открыли лизинговую программу для бизнеса

Первая сделка в рамках программы уже оформлена, еще несколько заявок от местных компаний находятся на стадии рассмотрения. Директор «Про-Тока» Анна Жираткова подчеркнула, что программа стала ответом на запросы бизнеса: «Программа особенно актуальна в условиях повышенных процентных ставок по кредитам и высокой стоимости оборудования»,