Красноярский завод «Про-Ток» и «СберЛизинг» открыли лизинговую программу для бизнеса

Posted 27 января, 10:03
Published 27 января, 10:03
Modified 27 января, 10:05
Updated 27 января, 10:05
Первая сделка в рамках программы уже оформлена, еще несколько заявок от местных компаний находятся на стадии рассмотрения. Директор «Про-Тока» Анна Жираткова подчеркнула, что программа стала ответом на запросы бизнеса: «Программа особенно актуальна в условиях повышенных процентных ставок по кредитам и высокой стоимости оборудования»,
Министр промышленности и торговли Красноярского края Максим Ермаков назвал программу стратегически важной для экономики края: «Подобная кооперация, использующая современные финансовые инструменты, является важным фактором развития региональных проектов. Данная лизинговая программа — эффективный инструмент поддержки местного бизнеса, способствующий его устойчивому развитию и созданию новых производственных возможностей. Успешность этой инициативы может служить примером для других регионов России».