Мода на стройную фигуру ударила по продажам в ресторанах фастфуда

Posted 27 января, 16:31
Published 27 января, 16:31
Modified 27 января, 16:31
Updated 27 января, 16:31
Сообщается, что за апрель — июнь 2024 года посещаемость Burger King снизилась на 3,86 процента, Wendy’s — на 3,24 процента, а McDonald’s — на 2,5 процента. Об этом пишет издание «Лента.Ру».
Данная ситуация обусловлена множеством причин, но основной из них является тренд на здоровое питание. Полезная модная тенденция уверенно вытесняет тренд на бодипозитив, ставший вынужденным следствием принятия себя для тех, кому не удается избавиться от лишних килограммов, информирует 56orb.ru.
Российские рестораторы отмечают, что клиенты стали чаще заказывать здоровую пищу, не исключая и ассортимент ресторанов быстрого питания.
После появления «Оземпика» и его аналогов для многих людей, годами страдающих от избыточного веса, наступили наконец положительные изменения. Новая группа препаратов разработана для пациентов с ожирением и диабетом, которым не удается поддерживать нормальный вес своими силами.
Сообщается, что в США избыточный вес отмечается у более чем 40% взрослого населения (о чем свидетельствуют данные Центра по контролю и профилактике заболеваний), а пациенты ежегодно получают миллионы рецептов на «модный» препарат.
В прошлом году фармкомпания «Промомед» выпустила российский препарат на основе семаглутида. Лекарство, получившее название «Велгия», разработано для пациентов с нарушениями метаболизма — ожирением, избыточным весом, диабетом второго типа. Разумеется, как и любой препарат, «Велгию» следует принимать только по назначению врача.
Во время терапии препаратами на основе семаглутида многие пациенты не только теряют лишние килограммы, но и избавляются от таких вредных привычек, как сладкие перекусы и употребление фастфуда, а также от пристрастия к табакокурению и алкогольным напиткам.
Издание Bloomberg, ссылаясь на исследования аналитиков, подтверждает, что такие препараты действительно снижают тягу к сладкому, никотину и алкоголю. Этим можно объяснить сокращение объемов продаж у компаний — производителей подобной продукции. В частности, это подтверждается падением продаж в сетях фастфуда.
Очевидно, что для большинства граждан здоровье становится важнее употребления быстрой, но неполезной еды.