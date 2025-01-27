На суд по делу экс-премьера Лапшина вызовут двух экспертов

Posted 27 января, 07:48
Published 27 января, 07:48
Modified 27 января, 08:27
Updated 27 января, 08:27
Лапшина судят по делу о махинациях с метро. Прокурор запрашивал 6 лет лишения свободы, однако защита экс-чиновника объявила, что у него 4 стадия рака, и попросила освободить его от реального наказания. Лапшину назначили экспертизу.
В декабре суд заявил, что у Лапшина действительно была выявлена 4 стадия рака. Однако комиссия сделала вывод, что, несмотря на заболевание, бывший чиновник «может отбывать наказание в условиях изоляции без угрозы для жизни и здоровья».
Как сообщили в прокуратуре, суд удовлетворил ходатайство защиты о приобщении заключений ранее допрошенного специалиста, который дал оценку здоровью Лапшина.
Прокурор попросил вызвать эксперта из состава комиссии, проводившей экспертизу заболевания Лапшина.
Также адвокаты попросили вызвать в качестве свидетеля специалиста главгосэкспертизы (ведомство, которое проводит экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий).
Очередное заседание назначено на 29 января, тогда и опросят двух экспертов.
Прения сторон назначены на 12 февраля, за ними, как правило следует, объявление приговора.