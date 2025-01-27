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Posted 27 января, 07:48

Published 27 января, 07:48

Modified 27 января, 08:27

Updated 27 января, 08:27

На суд по делу экс-премьера Лапшина вызовут двух экспертов

На суд по делу экс-премьера Лапшина вызовут двух экспертов

27 января 2025, 07:48
Фото: Прокуратура Красноярского края.
В Центральном районном суде Красноярска 27 января прошло очередное заседание по делу экс-премьера края Юрия Лапшина. Сторона защиты попросила вызвать в качестве свидетеля специалиста главгосэкспертизы, сторона обвинения — эксперта из состава комиссии, проводившей экспертизу заболевания Лапшина.

Лапшина судят по делу о махинациях с метро. Прокурор запрашивал 6 лет лишения свободы, однако защита экс-чиновника объявила, что у него 4 стадия рака, и попросила освободить его от реального наказания. Лапшину назначили экспертизу.

В декабре суд заявил, что у Лапшина действительно была выявлена 4 стадия рака. Однако комиссия сделала вывод, что, несмотря на заболевание, бывший чиновник «может отбывать наказание в условиях изоляции без угрозы для жизни и здоровья».

Адвокаты просят отклонить результаты экспертизы — защита считает, что заключение неверное и не соответствует требованиям закона. В рамках дела уже был допрошен специалист по судебной медицине.

Как сообщили в прокуратуре, суд удовлетворил ходатайство защиты о приобщении заключений ранее допрошенного специалиста, который дал оценку здоровью Лапшина.

Прокурор попросил вызвать эксперта из состава комиссии, проводившей экспертизу заболевания Лапшина.

Также адвокаты попросили вызвать в качестве свидетеля специалиста главгосэкспертизы (ведомство, которое проводит экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий).

Очередное заседание назначено на 29 января, тогда и опросят двух экспертов.

Видео: Прокуратура Красноярского края.

Прения сторон назначены на 12 февраля, за ними, как правило следует, объявление приговора.

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