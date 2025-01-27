Названы победители конкурса мастер-планов для трёх городов Красноярского края

Также предусмотрено создание индустриального парка, реконструкция улиц и дорог, благоустройство дворов, модернизация объектов социальной инфраструктуры, строительство и реконструкция водозаборных сооружений. Всего в мастер-план заложено больше 30 мероприятий. В результате к 2040 году в городе почти на 10% должно увеличиться население (до 16 200 человек), примерно на 6% вырастет средняя продолжительность жизни (до 75 лет), в три раза повысится доля населения, занятого в малом и среднем бизнесе (до 15%), почти в три раза увеличится туристический поток (до 17 600 человек в год), примерно на 15% вырастет жилой фонд (до 518 тыс. кв. м).