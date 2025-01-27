Названы победители конкурса мастер-планов для трёх городов Красноярского края

Posted 27 января, 11:02
Published 27 января, 11:02
Modified 27 января, 11:08
Updated 27 января, 11:08
Мероприятие объединило ведущих российских специалистов в области градостроительства, архитектуры и урбанистики, а также представителей Советов горожан трех территорий.
Конкурс объявили в августе 2024 года, всего в нём приняли участие более 60 компаний из 11 регионов России. Инициатором проведения Конкурса стал Фонд Мельниченко, оператором выступило Агентство стратегического развития «ЦЕНТР».
«Конкурс завершился, это была большая работа. Мы впервые в России объявили конкурс сразу на три промышленных города и так, чтобы это были связанные друг с другом проекты. На самом деле, работа только начинается, мы будем собирать лучшее из предложенных проектов мастер-планов и формировать финальный документ для каждой территории. Обязательно все обсудим с Советами горожан и приступим к реализации уже в этом году», — подчеркнула генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлёва.
«Конкурс важен в том числе тем, что в его рамках впервые особый акцент был сделан именно на проблемах промышленных сибирских городов, что стало событием и для Красноярского края, и для экспертного сообщества — раньше эта проблематика не была раскрыта. Как следствие, сейчас эта тема широко обсуждается в профессиональных кругах, она получила новый импульс, как и перспективы решения проблем сибирских индустриальных территорий», — рассказал представитель оператора конкурса, соучредитель агентства «ЦЕНТР» Сергей Георгиевский.
Финалисты представили свои мастер-планы для каждого города в горизонте развития до 2040 года. Презентации проектов включали сессии вопросов и ответов, обсуждения с жюри и последующее голосование для определения победителей.
В номинации «Мастер-план города Бородино» победу одержал консорциум «Городские импульсы» под лидерством архитектурно-градостроительного бюро «КБ Море», в который также входят красноярская компания «Проектная мастерская ФОСТЕР» и команда экспертов Чеченского государственного университета им. А. А. Кадырова. На втором месте консорциум «Моногород 2.0» под лидерством компании MAD FOX architects (также входят ООО «Инноватранспорт» и АНО РГП «Институт города»). Третье место у консорциума под лидерством ООО «Мастерская КСП», в который также входит ИП Хакимулин Евгений Вакифович.
Мастер-план победителя предусматривает реализацию модели «устойчивого моногорода» за счёт развития дополнительных отраслей экономики: малого и среднего бизнеса, туризма и городских сервисов. Ключевыми проектами являются строительство социального жилья для более чем 200 семей, создание социально-педагогического колледжа, выпускающего по 150 специалистов в год, формирование агрокластера (тепличный, перерабатывающий, агротуристический комплексы и молочная ферма), благоустройство Бородинского озера, а также создание арт-резиденции вместимостью до 800 человек. Общая стоимость ключевых проектов оценивается почти в 4 млрд рублей.
Также предусмотрено создание индустриального парка, реконструкция улиц и дорог, благоустройство дворов, модернизация объектов социальной инфраструктуры, строительство и реконструкция водозаборных сооружений. Всего в мастер-план заложено больше 30 мероприятий. В результате к 2040 году в городе почти на 10% должно увеличиться население (до 16 200 человек), примерно на 6% вырастет средняя продолжительность жизни (до 75 лет), в три раза повысится доля населения, занятого в малом и среднем бизнесе (до 15%), почти в три раза увеличится туристический поток (до 17 600 человек в год), примерно на 15% вырастет жилой фонд (до 518 тыс. кв. м).
«Мы привыкли к практичным решениям. В той ситуации, в которой мы живём, более ценны проекты, которые можно реализовать быстро и которые понятны жителям. Больше всего в предложениях победителя нас привлекло строительство нового жилья, мероприятия, связанные с водоснабжением, благоустройством. Эти направления позволят нам развиваться дальше», — рассказал глава города Бородино Александр Веретенников.
В номинации «Мастер-план города Назарово» выиграл консорциум «Адаптик-А + S2» под лидерством компании «АДАПТИК-А», в который также входят ООО «ЗАПСИБНИИПРОЕКТ.2», «Сибпроектстрой», «Проектная Мастерская „Классика“ и „Ай Пи Джи Эстейт“. Второе место у градостроительного института „Красноярскгражданпроект“, третье место занял консорциум IND X ISMATULAEVA&PARTNERS под лидерством ООО „АйЭнДи“ (также входит ИП Ismatulaeva&Partners).
Мастер-план победителя предполагает развитие Назарова как «социального кампуса» и направлен на достижение таких целей, как формирование площадок для новых видов экономической деятельности и общественной активности, увеличение доходов населения, улучшение экологической ситуации за счёт повышения качества инфраструктуры ЖКХ. Всего мастер-план содержит больше 40 проектов и мероприятий. Среди ключевых — создание промышленного узла, в который войдут агрохаб и центр обработки данных (сумма инвестиций оценивается в 12 млрд рублей), развитие туристической инфраструктуры (промышленного, событийного туризма, создание рекреационного кластера), на которую предлагается направить 2 млрд рублей, а также улучшение экологической обстановки (10 млрд рублей).
Кроме того, документ предусматривает озеленение главной городской площади и размещение на ней арт-объектов, развитие транспортной инфраструктуры (пешеходные маршруты, улично-дорожная сеть, обновление подвижного состава), строительство новых школ и детских садов и модернизацию уже существующих, совершенствование спортивной инфраструктуры (строительство бассейна, фиджитал-центра), открытие многофункциональных общественных пространств в разных районах города, новые сети водоотведения, тепло- и водоснабжения, создание системы водно-болотных угодий и многое другое. Общая сумма инвестиций оценивается в 28 млрд рублей.
«Участники Конкурса очень детально погрузились в проблематику города на стадии подготовки своих предложений, они себя почувствовали жителями города Назарово — для меня это было очень важно», — подчеркнул глава Назарова Владимир Саар.
В номинации «Мастер-план города Шарыпово» первое место занял консорциум под лидерством московского архитектурно-градостроительного бюро «Мастер’с план», в который также входит петербургская компания «Имхотеп-Девелопмент». Второе место получил консорциум Red FOCs под лидерством ООО «РЭД БИЗНЕС». В команду также входят ООО «Финансовый и организационный консалтинг» и «УРБАН ТЕХ». Третье место досталось индивидуальному участнику — ООО «УРБАН ПРО».
Мастер-план победителя предполагает преобразование Шарыпова в «федеральный центр технологий и инноваций в угольной промышленности и энергетике». Драйвером изменений должен стать «Центр дизайна и производства» — многофункциональная площадка, на базе которой будут выпускаться, в том числе изделия из карбона (например, беспилотные летательные аппараты, медицинские изделия), мебель и «городские модули» — конструкции, которые можно использовать, помимо прочего, для благоустройства городских территорий. Проект также предусматривает создание бизнес-инкубатора, центра молодёжного инновационного творчества и выставочного пространства — объём инвестиций оценивается почти в 7 млрд рублей. Среди других ключевых проектов — транспортно-логистический комплекс в посёлке Дубинино с объёмом грузопотока не менее полумиллиона тонн в год.
Всего же мастер-план предусматривает реализацию более 200 проектов. Так, заложено строительство аэропорта регионального значения, молодёжных центров, комплекса по сортировке и переработке отходов, возведение новых многоквартирных домов (почти 400 тыс. кв. м), благоустройство дворов, строительство тротуаров, пешеходных переходов и мостов, ремонт дорог и обновление подвижного состава общественного транспорта, возведение ледового дворца, новых детских садов и школы. В городе и районе предлагается развивать туризм — промышленный (более 26 тыс. туристов в год), горнолыжный (60 тыс. чел.) и палеонтологический (около 100 тыс. чел.).
Общий объём инвестиций, заложенных в мастер-план, предварительно оценивается более чем в 79 миллиардов рублей.
«Главное, что удалось победителям — посмотреть за горизонт, определить основное направление, цель, к которой мы должны идти совместными усилиями с теми или иными коррективами», — отметил глава Шарыпова Вадим Хохлов.
«Я для себя сделал определённые выводы, увидел векторы развития, которые мы, действительно можем применять на территориях, в городах нашего присутствия. Получена очень ценная информация для глав городов, для управляющих предприятий СУЭК-Красноярск, вообще, для всех присутствующих. Она важна для нашей дальнейшей совместной деятельности», — сказал генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Евгений Евтушенко.