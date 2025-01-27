Не бери кредит сейчас

Posted 27 января, 06:47
Published 27 января, 06:47
Modified 27 января, 09:27
Updated 27 января, 09:27
Решился на дорогую покупку? Обратился в банк за кредитом, а тебе отказали? Но с твоей кредитной историей все хорошо? Как это возможно? Все очень просто, политика Центробанка ужесточается, поэтому банки не хотят брать на себя лишние риски, даже если заемщик добросовестный.
“В октябре прошлого года я пошел покупать новый телефон, начали оформлять рассрочку. Но ни один из банков мой запрос одобрять не стал. Это при том, что я никогда не допускал просрочек, у меня сейчас ипотека и всегда закрывал все свои долги вовремя, — рассказал один из клиентов «Ваш инвестор» Артём Золотовский.
Оценивать свои финансовые риски сегодня советуют не только банки, но и сервисы займов. Собственно сейчас люди чаще обращаются в МФО, т.к ставки банков от 20 до 40% не каждый может исполнить свои обязательства. Если обращаться в МФО, стоит ориентироваться на реестр Центробанка. Он находится в открытом доступе, ознакомиться с ним может любой желающий. Компании из реестра, такие как «Ваш инвестор», действуют в рамках Федерального закона № 353 «О потребительском кредите (займе)» и утвержденного Банком России базового стандарта для МФО. Они защищают права и интересы заемщиков, поэтому сделка будет безопасна. А что думают сами МФО о текущей ситуации? Основатель компании «Ваш инвестор» Борис Комендантов рассказал об основных тенденциях на рынке финансов:
«В первую очередь, ужесточается контроль, второй момент — инфляция. Сегодня наблюдается рост налогов и процентной ставки, которая достигла 21%. Многие компании уже испытывают трудности из-за этого. Например, мы наблюдаем переток клиентов из банковской сферы в микрофинансы, поскольку деньги нужны людям в моменте», — сообщил Борис Комендантов
Если ты попал в трудное положение, тебе срочно нужны деньги, а банк не идет навстречу, то не стоит отчаиваться! Всегда можно обратиться в МФО. Главное, соблюдать осторожность и трезво оценивать свои финансовые возможности. С полными условиями займов можно ознакомиться по ссылке.
Сервис займов под залог авто «Ваш инвестор», 8 800 700 02 52, ООО МФК «ЦФР ВИ» ИНН 5407967714. Регистрационный номер в государственном реестре микрофинансовых организаций № 1803550008909.
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