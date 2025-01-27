Не бери кредит сейчас

Оценивать свои финансовые риски сегодня советуют не только банки, но и сервисы займов. Собственно сейчас люди чаще обращаются в МФО, т.к ставки банков от 20 до 40% не каждый может исполнить свои обязательства. Если обращаться в МФО, стоит ориентироваться на реестр Центробанка. Он находится в открытом доступе, ознакомиться с ним может любой желающий. Компании из реестра, такие как «Ваш инвестор», действуют в рамках Федерального закона № 353 «О потребительском кредите (займе)» и утвержденного Банком России базового стандарта для МФО. Они защищают права и интересы заемщиков, поэтому сделка будет безопасна. А что думают сами МФО о текущей ситуации? Основатель компании «Ваш инвестор» Борис Комендантов рассказал об основных тенденциях на рынке финансов: