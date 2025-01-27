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Posted 27 января, 06:47

Published 27 января, 06:47

Modified 27 января, 09:27

Updated 27 января, 09:27

Не бери кредит сейчас

Не бери кредит сейчас

27 января 2025, 06:47
Фото: ООО МФК «ЦФР ВИ».
Реклама. ООО МФК «ЦФР ВИ». erid: 2W5zFJ68Evc
В 2025 году рынок микрофинансов столкнется с новыми вызовами. Как это отразится на нас и чего стоит ждать разбираемся вместе с «Ваш инвестор».

Решился на дорогую покупку? Обратился в банк за кредитом, а тебе отказали? Но с твоей кредитной историей все хорошо? Как это возможно? Все очень просто, политика Центробанка ужесточается, поэтому банки не хотят брать на себя лишние риски, даже если заемщик добросовестный.

В октябре прошлого года я пошел покупать новый телефон, начали оформлять рассрочку. Но ни один из банков мой запрос одобрять не стал. Это при том, что я никогда не допускал просрочек, у меня сейчас ипотека и всегда закрывал все свои долги вовремя, — рассказал один из клиентов «Ваш инвестор» Артём Золотовский.

Оценивать свои финансовые риски сегодня советуют не только банки, но и сервисы займов. Собственно сейчас люди чаще обращаются в МФО, т.к ставки банков от 20 до 40% не каждый может исполнить свои обязательства. Если обращаться в МФО, стоит ориентироваться на реестр Центробанка. Он находится в открытом доступе, ознакомиться с ним может любой желающий. Компании из реестра, такие как «Ваш инвестор», действуют в рамках Федерального закона № 353 «О потребительском кредите (займе)» и утвержденного Банком России базового стандарта для МФО. Они защищают права и интересы заемщиков, поэтому сделка будет безопасна. А что думают сами МФО о текущей ситуации? Основатель компании «Ваш инвестор» Борис Комендантов рассказал об основных тенденциях на рынке финансов:

«В первую очередь, ужесточается контроль, второй момент — инфляция. Сегодня наблюдается рост налогов и процентной ставки, которая достигла 21%. Многие компании уже испытывают трудности из-за этого. Например, мы наблюдаем переток клиентов из банковской сферы в микрофинансы, поскольку деньги нужны людям в моменте», — сообщил Борис Комендантов

Если ты попал в трудное положение, тебе срочно нужны деньги, а банк не идет навстречу, то не стоит отчаиваться! Всегда можно обратиться в МФО. Главное, соблюдать осторожность и трезво оценивать свои финансовые возможности. С полными условиями займов можно ознакомиться по ссылке.

Сервис займов под залог авто «Ваш инвестор», 8 800 700 02 52, ООО МФК «ЦФР ВИ» ИНН 5407967714. Регистрационный номер в государственном реестре микрофинансовых организаций № 1803550008909.

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