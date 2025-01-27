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Posted 27 января, 08:03

Published 27 января, 08:03

Modified 27 января, 08:03

Updated 27 января, 08:03

«Первый случай за 20 лет»: появились подробности рождения двухголового теленка

«Первый случай за 20 лет»: появились подробности рождения двухголового теленка

27 января 2025, 08:03
Фото: t.me/vzglyad_info.
В Красноярском крае в Курагинском районе родился теленок с двумя головами. Это первый такой случай в районе за 20 лет.

26 января издание «Взгляд Инфо» сообщило о том, что в Курагино родился двухголовый теленок. При этом не сообщалось, жив теленок или нет.

Видео: t.me/vzglyad_info.

В краевой службе по ветеринарному надзору рассказали «Проспекту Мира» подробности случившегося.

«Беременность у коровы протекала нормально. Однако она не смогла отелиться и ее отвезли на убойный пункт. Уже там специалисты обнаружили теленка с двумя головами. К тому времени он уже был мертв».

В ведомстве отмечают, что теленок стал таким из-за мутации в результате близкородственного скрещивания.

«Руководитель Курагинского отдела ветеринарии говорит, что это первый такой случай за 20 лет на ее памяти».
#Никита Алексеев#Видео#Люди#Общество#Природа#Животные#Красноярский край#Курагинский район#Курагино#Корова
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