«Первый случай за 20 лет»: появились подробности рождения двухголового теленка

В Красноярском крае в Курагинском районе родился теленок с двумя головами. Это первый такой случай в районе за 20 лет.

26 января издание «Взгляд Инфо» сообщило о том, что в Курагино родился двухголовый теленок. При этом не сообщалось, жив теленок или нет. Видео: t.me/vzglyad_info . В краевой службе по ветеринарному надзору рассказали «Проспекту Мира» подробности случившегося. «Беременность у коровы протекала нормально. Однако она не смогла отелиться и ее отвезли на убойный пункт. Уже там специалисты обнаружили теленка с двумя головами. К тому времени он уже был мертв». В ведомстве отмечают, что теленок стал таким из-за мутации в результате близкородственного скрещивания. «Руководитель Курагинского отдела ветеринарии говорит, что это первый такой случай за 20 лет на ее памяти».