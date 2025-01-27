«Первый случай за 20 лет»: появились подробности рождения двухголового теленка

Posted 27 января, 08:03
Published 27 января, 08:03
Modified 27 января, 08:03
Updated 27 января, 08:03
26 января издание «Взгляд Инфо» сообщило о том, что в Курагино родился двухголовый теленок. При этом не сообщалось, жив теленок или нет.
В краевой службе по ветеринарному надзору рассказали «Проспекту Мира» подробности случившегося.
«Беременность у коровы протекала нормально. Однако она не смогла отелиться и ее отвезли на убойный пункт. Уже там специалисты обнаружили теленка с двумя головами. К тому времени он уже был мертв».
В ведомстве отмечают, что теленок стал таким из-за мутации в результате близкородственного скрещивания.
«Руководитель Курагинского отдела ветеринарии говорит, что это первый такой случай за 20 лет на ее памяти».