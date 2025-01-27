Показываем самые маленькие квартиры, которые продают в Красноярске

Самые маленькие квартиры мы нашли на «Авито» — если не учитывать объявления о продаже долей в квартирах, самая маленькая квартира в продаже имеет площадь всего в 11,6 квадратных метра. Это однокомнатная квартирa в деревянном домe в микрорайоне Покровка.