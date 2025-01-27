Показываем самые маленькие квартиры, которые продают в Красноярске

Posted 27 января, 11:44
Published 27 января, 11:44
Modified 27 января, 11:46
Updated 27 января, 11:46
Средняя стоимость вторичного жилья в Красноярске в декабре 2024 года составила 6 миллионов рублей, а стоимость квадратного метра достигла 119,7 тысячи рублей. Такие данные «Проспекту Мира» предоставили в «Авито Недвижимости».
По данным «Яндекс Недвижимости», средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в декабре 2024 года составила 5,5 миллиона рублей: за год она выросла на 6,3%.
Самые маленькие квартиры мы нашли на «Авито» — если не учитывать объявления о продаже долей в квартирах, самая маленькая квартира в продаже имеет площадь всего в 11,6 квадратных метра. Это однокомнатная квартирa в деревянном домe в микрорайоне Покровка.
Как пишет автор объявление, в доме печное отопление.
«Печка прочищена полностью. B самом домe установлены окна ПВX, что гарантирует хорошую тепло и звукоизоляцию. Есть погреб. Полы и стены двойные, утеплены мин.ватой. Потолки зашиты гипсокартоном и встроены светильники», — сказано в описании квартиры.
Квартиру продают за 750 тысяч рублей. Сообщается, что у нее всего один собственник и нет обременений.
Еще в продаже есть квартира площадью 12 квадратных метров — она находится на проспекте Красноярский рабочий. Автор объявления пишет, что внутреннее оформление «предоставляется выполнить покупателю», и это позволит «не переплачивать за чужой ремонт».
В квартире раздельный санузел и одна комната. Цена такой квартиры-студии — 820 тысяч рублей.
Последняя в подборке квартира — комната в общежитии площадью в 12,1 квадратных метра на улице Шевченко.
Сообщается, что там выполнен косметический ремонт.
«Кухня закрывается на ключ. Душевая кабина и туалет тоже на замке для двух комнат. В санузле есть возможность установить стиральную машину», — пишет автор объявления.
Такую комнату продают за 830 тысяч рублей. Обещают помочь в оформлении ипотеки.