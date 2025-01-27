Работа мечты: аналитики назвали самые желанные вакансии в Красноярском крае

Posted 27 января, 03:19
Published 27 января, 03:19
Modified 27 января, 03:19
Updated 27 января, 03:19
Самой желанной среди красноярцев в 2024 году стала вакансия менеджера по продажам и работе с клиентами (21,7 тысяч открытых и обновленных резюме).
На втором месте по популярности оказалась работа водителя (19,7 тысяч резюме). Тройку замыкает вакансия администратора (16,4 тысячи резюме).
Четвертое место в рейтинге заняли вакансии упаковщика и комплектовщика (12,7 тысяч), на пятом — продавцы (12,4 тысячи).
Как отмечают аналитики, меньше всего красноярцы интересовались работой андеррайтерами и зоотехниками. В 2024 году было открыто меньше 100 таких резюме.
Андеррайтеры оценивают и принимают на себя финансовые риски в сферах ипотеки, страхования и инвестиций. Их задача — определить вероятность того, что заемщик или должник выполнит свои обязательства.