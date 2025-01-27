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Posted 27 января, 03:19

Published 27 января, 03:19

Modified 27 января, 03:19

Updated 27 января, 03:19

Аналитики назвали самые желанные вакансии в Красноярском крае в 2024 году

Работа мечты: аналитики назвали самые желанные вакансии в Красноярском крае

27 января 2025, 03:19
Фото: 1MI.

Аналитики назвали самые желанные вакансии в Красноярском крае в 2024 году

Эксперты выяснили, какие вакансии стали самыми популярными у жителей Красноярского края в прошлом году. Исследование провели аналитики сервиса hh.ru.

Самой желанной среди красноярцев в 2024 году стала вакансия менеджера по продажам и работе с клиентами (21,7 тысяч открытых и обновленных резюме).

На втором месте по популярности оказалась работа водителя (19,7 тысяч резюме). Тройку замыкает вакансия администратора (16,4 тысячи резюме).

Четвертое место в рейтинге заняли вакансии упаковщика и комплектовщика (12,7 тысяч), на пятом — продавцы (12,4 тысячи).

Как отмечают аналитики, меньше всего красноярцы интересовались работой андеррайтерами и зоотехниками. В 2024 году было открыто меньше 100 таких резюме.

Андеррайтеры оценивают и принимают на себя финансовые риски в сферах ипотеки, страхования и инвестиций. Их задача — определить вероятность того, что заемщик или должник выполнит свои обязательства.

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