prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 января, 04:12

Published 27 января, 04:12

Modified 27 января, 04:12

Updated 27 января, 04:12

Рассказываем, на сколько в Красноярском крае вырастут тарифы ЖКХ в 2025 году

Рассказываем, на сколько в Красноярском крае вырастут тарифы ЖКХ в 2025 году

27 января 2025, 04:12
Фото: 1MI.
В Красноярском крае в 2025 году изменится плата за ЖКХ. Рассказываем, когда и на сколько вырастут цены.

С первого января этого года в Красноярске изменились тарифы за вывоз ТКО. Для левобережной зоны тариф составляет 650 рублей 59 копеек за один кубометр мусора, для правобережной — 759 рублей 55 копеек. В итоге для жителей многоквартирных домов правого берега плата составляет 118 рублей 4 копейки с человека, на левом берегу — 101 рубль 4 копейки.

Также с начала 2025 года в Красноярском крае выросла плата за капремонт. Собственники квартир в домах высотой 1 и 2 этажа, а также в многоэтажках с лифтами теперь платят 11 рублей 55 копеек за один квадратный метр. Жители домов с 3 этажами и выше, но в которых нет лифтов, платят 11 рублей 11 копеек за квадрат.

Тарифы на электричество изменятся в Красноярском крае с 1 июля и в среднем вырастут на 15%. Так 1 кВт/ч по социальной норме будет стоить 2 рубля 84 копейки. В случае превышения плата вырастет до 4 рублей 58 копеек.

В Красноярском крае социальная норма — 110 кВт/ч на одного зарегистрированного жильца. Если в доме прописано больше одного человека, то на каждого приходится 75 кВт/ч.

С 1 июля также вырастут тарифы на горячую и холодную воду. Горячая и вода отопление станут дороже на 10%. Стоимость холодной воды вырастет на 19,4% — вместо 33 рублей 10 копеек кубометр воды будет стоить 38 рублей 36 копеек. Плата за водоотведение повысится на 3,23 рубля (18,2%) — до 24 рублей 72 копеек.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Жкх#Красноярск#Отопление#Красноярский край#Горячая вода#Холодная вода#Электричество#Вода#Тарифы#ТКО
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика