Рассказываем, на сколько в Красноярском крае вырастут тарифы ЖКХ в 2025 году

Также с начала 2025 года в Красноярском крае выросла плата за капремонт. Собственники квартир в домах высотой 1 и 2 этажа, а также в многоэтажках с лифтами теперь платят 11 рублей 55 копеек за один квадратный метр. Жители домов с 3 этажами и выше, но в которых нет лифтов, платят 11 рублей 11 копеек за квадрат.