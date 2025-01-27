Рассказываем, на сколько в Красноярском крае вырастут тарифы ЖКХ в 2025 году

Posted 27 января, 04:12
Published 27 января, 04:12
Modified 27 января, 04:12
Updated 27 января, 04:12
С первого января этого года в Красноярске изменились тарифы за вывоз ТКО. Для левобережной зоны тариф составляет 650 рублей 59 копеек за один кубометр мусора, для правобережной — 759 рублей 55 копеек. В итоге для жителей многоквартирных домов правого берега плата составляет 118 рублей 4 копейки с человека, на левом берегу — 101 рубль 4 копейки.
Также с начала 2025 года в Красноярском крае выросла плата за капремонт. Собственники квартир в домах высотой 1 и 2 этажа, а также в многоэтажках с лифтами теперь платят 11 рублей 55 копеек за один квадратный метр. Жители домов с 3 этажами и выше, но в которых нет лифтов, платят 11 рублей 11 копеек за квадрат.
Тарифы на электричество изменятся в Красноярском крае с 1 июля и в среднем вырастут на 15%. Так 1 кВт/ч по социальной норме будет стоить 2 рубля 84 копейки. В случае превышения плата вырастет до 4 рублей 58 копеек.
В Красноярском крае социальная норма — 110 кВт/ч на одного зарегистрированного жильца. Если в доме прописано больше одного человека, то на каждого приходится 75 кВт/ч.
С 1 июля также вырастут тарифы на горячую и холодную воду. Горячая и вода отопление станут дороже на 10%. Стоимость холодной воды вырастет на 19,4% — вместо 33 рублей 10 копеек кубометр воды будет стоить 38 рублей 36 копеек. Плата за водоотведение повысится на 3,23 рубля (18,2%) — до 24 рублей 72 копеек.