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Posted 27 января, 09:23

Published 27 января, 09:23

Modified 27 января, 09:25

Updated 27 января, 09:25

Сложно ли будет взять ипотеку в 2025 году? Что изменится? Отвечает риелтор

Сложно ли будет взять ипотеку в 2025 году? Что изменится? Отвечает риелтор

27 января 2025, 09:23
Фото: prmira.ru.
Эксперт по недвижимости рассказал нам, что будет с ипотекой в 2025 году.

По итогам 2024 года в России было выдано почти на 40% меньше ипотечных кредитов, чем в 2023 году, следует из данных госкомпании «Дом.РФ». Риелтор и руководитель агентства «Актив недвижимости» Наталья Осколкова рассказала, что с 2025 года в силу вступит ипотечный стандарт.

«Основная цель этого стандарта — снизить риски как для заемщиков, так и для банков. Это поможет более подробно информировать людей об условиях ипотеки и связанных с ней рисках, чтобы они могли принимать осознанные решения при покупке квартиры», — говорит Осколкова.

Вот какие ключевые моменты появятся в 2025 году:

Эскроу-счета вместо аккредитивов. Банки не смогут больше использовать аккредитивы для размещения средств, а деньги будут храниться на эскроу-счетах, что защитит ваши средства.

Запрет бонусов от застройщиков. Банки не будут получать вознаграждение от застройщиков за снижение ставки, если это приводит к искусственному завышению цен на жильё.

Первоначальный взнос. Невозможно будет учитывать деньги, которые вернутся покупателю после покупки квартиры — например, кэшбэк от застройщика или банка.

«Это предотвратит манипуляции с ценой жилья и обеспечит лучшую финансовую подготовленность», — считает риелтор.

Единые условия ипотеки. Ипотечный договор будет заключаться на срок не более 30 лет и на сумму не более 80% от стоимости жилья. То есть для покупки у вас должны быть на руках 20% и более от стоимости жилья.

Полное информирование заемщика. Банк обязан предоставить все условия по ипотеке и все возможные риски до подписания договора.

Запрет на комиссию за пониженную ставку. С июля 2025 года банки не смогут брать дополнительную плату за пониженную ставку.

По мнению Осколковой, ипотечный стандарт усложнит процесс получения ипотеки для тех, у кого нет накоплений на первоначальный взнос. Однако в целом, считает риелтор, он защитит от рисков и повысит прозрачность условий кредитования.

«По прогнозам аналитиков, это приведет к снижению темпов кредитования в России, что поможет уменьшить закредитованность населения и снизит число высокорисковых ипотечных кредитов», — подытожила Осколкова.

Как отметила в разговоре с «ПМ» руководитель департамента аналитики компании «Этажи» Юлия Поддубская, на рынке продолжит формироваться существенный отложенный спрос — как только ключевая ставка начнет снижаться, покупатели, которые сейчас не подходят под действующие льготные ипотечные программы, выйдут на рынок.

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