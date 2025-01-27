Сложно ли будет взять ипотеку в 2025 году? Что изменится? Отвечает риелтор

Posted 27 января, 09:23
Published 27 января, 09:23
Modified 27 января, 09:25
Updated 27 января, 09:25
По итогам 2024 года в России было выдано почти на 40% меньше ипотечных кредитов, чем в 2023 году, следует из данных госкомпании «Дом.РФ». Риелтор и руководитель агентства «Актив недвижимости» Наталья Осколкова рассказала, что с 2025 года в силу вступит ипотечный стандарт.
«Основная цель этого стандарта — снизить риски как для заемщиков, так и для банков. Это поможет более подробно информировать людей об условиях ипотеки и связанных с ней рисках, чтобы они могли принимать осознанные решения при покупке квартиры», — говорит Осколкова.
Вот какие ключевые моменты появятся в 2025 году:
Эскроу-счета вместо аккредитивов. Банки не смогут больше использовать аккредитивы для размещения средств, а деньги будут храниться на эскроу-счетах, что защитит ваши средства.
Запрет бонусов от застройщиков. Банки не будут получать вознаграждение от застройщиков за снижение ставки, если это приводит к искусственному завышению цен на жильё.
Первоначальный взнос. Невозможно будет учитывать деньги, которые вернутся покупателю после покупки квартиры — например, кэшбэк от застройщика или банка.
«Это предотвратит манипуляции с ценой жилья и обеспечит лучшую финансовую подготовленность», — считает риелтор.
Единые условия ипотеки. Ипотечный договор будет заключаться на срок не более 30 лет и на сумму не более 80% от стоимости жилья. То есть для покупки у вас должны быть на руках 20% и более от стоимости жилья.
Полное информирование заемщика. Банк обязан предоставить все условия по ипотеке и все возможные риски до подписания договора.
Запрет на комиссию за пониженную ставку. С июля 2025 года банки не смогут брать дополнительную плату за пониженную ставку.
По мнению Осколковой, ипотечный стандарт усложнит процесс получения ипотеки для тех, у кого нет накоплений на первоначальный взнос. Однако в целом, считает риелтор, он защитит от рисков и повысит прозрачность условий кредитования.
«По прогнозам аналитиков, это приведет к снижению темпов кредитования в России, что поможет уменьшить закредитованность населения и снизит число высокорисковых ипотечных кредитов», — подытожила Осколкова.
Как отметила в разговоре с «ПМ» руководитель департамента аналитики компании «Этажи» Юлия Поддубская, на рынке продолжит формироваться существенный отложенный спрос — как только ключевая ставка начнет снижаться, покупатели, которые сейчас не подходят под действующие льготные ипотечные программы, выйдут на рынок.