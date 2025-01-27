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Posted 27 января, 06:41

Published 27 января, 06:41

Modified 27 января, 06:54

Updated 27 января, 06:54

Публикуем прогноз погоды на февраль в Красноярске

Смотрим, какая погода будет в феврале в Красноярске. Вот прогноз

27 января 2025, 06:41
Фото: prmira.ru.

Публикуем прогноз погоды на февраль в Красноярске

В Красноярске в первые дни февраля обещают мороз до -22 градусов. После этого в город придет небольшое потепление и такая погода установится до конца месяца. Прогноз составили в сервисе «Яндекс. Погода».

По данным сервиса, в Красноярске в первые дни февраля днем будет от -11 до -14, ночью — около -19…-22 градусов.

С 7 февраля в Красноярск придет небольшое потепление и задержится практически до конца месяца. В дневные часы ожидается около от -7 до -9, в ночное время — от -17 до -19 градусов.

После 20 февраля «Яндекс. Погода» делает прогноз на усредненных данных. Ожидается, что средняя температура днем составит от -6 до -8, ночью от -18 до -15 градусов.

В последний день месяца, 28 февраля, в Красноярске потеплеет до -4 градусов.

Для более долгосрочных прогнозов используют усредненные данные о погоде за последние десять лет. Чем дальше дата от сегодняшней, тем менее точный прогноз.

Фото: yandex.ru/pogoda

Согласно предварительному прогнозу, в феврале будет 7 ясных дней, в остальные дни ожидается пасмурная погода. Снег прогнозируется 10, 12, 16, 17, 19 и 21 февраля.

  • Тут мы подробно рассказали, какая погода ждет жителей Красноярска в последнюю неделю января.
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