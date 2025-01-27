Смотрим, какая погода будет в феврале в Красноярске. Вот прогноз

Posted 27 января, 06:41
Published 27 января, 06:41
Modified 27 января, 06:54
Updated 27 января, 06:54
По данным сервиса, в Красноярске в первые дни февраля днем будет от -11 до -14, ночью — около -19…-22 градусов.
С 7 февраля в Красноярск придет небольшое потепление и задержится практически до конца месяца. В дневные часы ожидается около от -7 до -9, в ночное время — от -17 до -19 градусов.
После 20 февраля «Яндекс. Погода» делает прогноз на усредненных данных. Ожидается, что средняя температура днем составит от -6 до -8, ночью от -18 до -15 градусов.
В последний день месяца, 28 февраля, в Красноярске потеплеет до -4 градусов.
Для более долгосрочных прогнозов используют усредненные данные о погоде за последние десять лет. Чем дальше дата от сегодняшней, тем менее точный прогноз.
Согласно предварительному прогнозу, в феврале будет 7 ясных дней, в остальные дни ожидается пасмурная погода. Снег прогнозируется 10, 12, 16, 17, 19 и 21 февраля.