Сотрудники Богучанской ГЭС поучаствовали в «Рождественских лыжных гонках»

Участники пробежали символический километр, соревнуясь не только в скорости, но и в креативности нарядов. Победителями в забеге стали команды Рожковых, Антоненко и Бадьян. В творческом конкурсе были отмечены: семья Рожковых — за активность, семья Антоненко — за веселое настроение, семья Бадьян — за сплоченность, семья Свинко — за смелость, семья Морозовых — за дружность, семья Намазовых — за трудолюбие, семья Котляр — за старание, семья Березниковых — за харизматичность, семья Климочкиных — за позитив. Самой большой командой стала семья Портновых, а приз за лучший костюм получила семья Баус.