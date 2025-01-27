Сотрудники Богучанской ГЭС поучаствовали в «Рождественских лыжных гонках»

Posted 27 января, 06:38
Published 27 января, 06:38
Modified 27 января, 06:40
Updated 27 января, 06:40
Участники пробежали символический километр, соревнуясь не только в скорости, но и в креативности нарядов. Победителями в забеге стали команды Рожковых, Антоненко и Бадьян. В творческом конкурсе были отмечены: семья Рожковых — за активность, семья Антоненко — за веселое настроение, семья Бадьян — за сплоченность, семья Свинко — за смелость, семья Морозовых — за дружность, семья Намазовых — за трудолюбие, семья Котляр — за старание, семья Березниковых — за харизматичность, семья Климочкиных — за позитив. Самой большой командой стала семья Портновых, а приз за лучший костюм получила семья Баус.
«Сегодня мы собрались дружными семейными командами, чтобы провести „Рождественские гонки“. Все команды проявили креативность, подготовив интересные костюмы, а на лыжне показали настоящий спортивный характер и упорство», — рассказала организатор гонок, специалист отдела управления персоналом Ольга Антоненко.
Это уже второй этап зимнего спортивного цикла для сотрудников станции — в декабре прошлого года прошли семейные «Веселые старты». Помимо корпоративных мероприятий, БоГЭС ежегодно поддерживает спорт в Кежемском районе: закупает инвентарь, спонсирует поездки на соревнования и возводит спортивную инфраструктуру. В 2024 году спортсмены ГЭС впервые вышли на финал VI Спартакиады группы РусГидро. Любовь Шкедова завоевала золото в женском многоборье, а хоккейная команда «Энергия» получила поддержку для обновления экипировки.