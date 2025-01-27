prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 января, 12:55

Published 27 января, 12:55

Modified 27 января, 12:57

Updated 27 января, 12:57

В Красноярске открылась еще одна кофейня Bloom Coffee. Где?

В Красноярске открылась еще одна кофейня Bloom Coffee. Где?

27 января 2025, 12:55
Фото: предоставлено prmira.ru пресс-службой ТРЦ «Планета».
В Красноярске 24 января в торгово-развлекательном центре «Планета» состоялось открытие кофейни Bloom Coffee.

Кофейня расположена на 1 этаже ТРЦ. Вход со стороны улицы 9 мая, рядом с Green VillaPizza. Это вторая кофейня в городе, первая расположена на проспекте Мира.

Фото: предоставлено prmira.ru пресс-службой ТРЦ «Планета»

В меню Bloom Coffee представлены омлеты, сырники, каши, вафли, поке, легкие салаты, сэндвичи и тосты. Есть как классические, так и авторские кофейные напитки, молочные коктейли, смузи, содовые и свежевыжатые соки.

Отзывов на на 2ГИС на новый филиал пока немного — их два, и они положительные. Посетители написали про уют, вкусные завтраки и атмосферу. При этом одной из посетительниц не понравились профитроли: они были сухие.

У кофейни Bloom Coffee в центре оценка в 4,4 звезды. В положительных отзывах отмечают вкус кофе и блюд, интерьер и сотрудников. В негативных отзывах писали, что в заведении мало места, а кто-то говорил, что еда «не очень».

  • Ранее блогер и медиаменеджер Илья Сураев и авторы телеграм-канала о кофе поделились топом авторских кофеен города.
  • Ранее на Взлетке уже открылась третья в городе кофейня Smith.
Читайте также:
В Красноярске стало больше кофеен: где самые популярные и сколько стоит кофе?На месте кофейни СоffeBulka открылось брассери JIL. Что там естьВ Красноярске открылись три необычные кофейни. Смотрим какие
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Заведения#Открытие#Кофе#Кофейня#Планета
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика