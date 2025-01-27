В Красноярске открылась еще одна кофейня Bloom Coffee. Где?

Posted 27 января, 12:55
Published 27 января, 12:55
Modified 27 января, 12:57
Updated 27 января, 12:57
Кофейня расположена на 1 этаже ТРЦ. Вход со стороны улицы 9 мая, рядом с Green VillaPizza. Это вторая кофейня в городе, первая расположена на проспекте Мира.
В меню Bloom Coffee представлены омлеты, сырники, каши, вафли, поке, легкие салаты, сэндвичи и тосты. Есть как классические, так и авторские кофейные напитки, молочные коктейли, смузи, содовые и свежевыжатые соки.
Отзывов на на 2ГИС на новый филиал пока немного — их два, и они положительные. Посетители написали про уют, вкусные завтраки и атмосферу. При этом одной из посетительниц не понравились профитроли: они были сухие.
У кофейни Bloom Coffee в центре оценка в 4,4 звезды. В положительных отзывах отмечают вкус кофе и блюд, интерьер и сотрудников. В негативных отзывах писали, что в заведении мало места, а кто-то говорил, что еда «не очень».