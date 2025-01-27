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Posted 27 января, 05:58

Published 27 января, 05:58

Modified 27 января, 06:27

Updated 27 января, 06:27

В Красноярске сегодня заработают две платные парковки

В Красноярске сегодня заработают две платные парковки

27 января 2025, 05:58
Фото: Мэрия Красноярска.
В Красноярске сегодня, 27 января, начнут работать две платные парковки — на Партизана Железняка и на Республики.

Тендер на приобретение оборудования для этих двух платных парковок появился в ноябре 2024 года — заказчиком было УДИБ.

Однако вскоре торги приостановили из-за жалобы от компании «Пегас Сервис». Представители фирмы заявляли, что документация закупки заточена под конкретную компанию, и это нарушение.

В закупке было указано, что устанавливаемое программное обеспечение должно взаимодействовать с приложением Keypark. Еще в жалобе было указано, что последние два года в аукционах УДИБ побеждает именно компания-владелица ПО Keypark.

Однако в итоге торги состоялись.

Одна из парковок заработает на Партизана Железняка рядом с краевой больницей. Она будет рассчитана на 12 автомобилей. Еще одна платная парковка заработает на Республики, 35 — недалеко от жилых домов. Стоянка вместит 88 машин.

В Красноярской краевой больнице рассказали «ПМ», что врачи и маломобильные пациенты паркуются на территории учреждения. Им не придется пользоваться платной парковкой.

Стоимость часа — 25 рублей, первые 7 минут будут бесплатными. Инвалиды смогут парковаться бесплатно.

  • Ранее в Красноярске заработали ещё две платные парковки — на Дубровинского и на Дзержинского. А позже платной стала парковка на площади Мира.
  • Осенью 2024 года платной сделали парковку у ТРК «Комсомолл» на Белинского. Теперь люди стоят там в пробках и пишут плохие отзывы на торговый комплекс.
  • Красноярский архитектор Антон Шаталов делился впечатлениями о городских парковках и рассказал, почему многие ими не пользуются.
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