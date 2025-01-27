В Красноярске сегодня заработают две платные парковки

Posted 27 января, 05:58
Published 27 января, 05:58
Modified 27 января, 06:27
Updated 27 января, 06:27
Тендер на приобретение оборудования для этих двух платных парковок появился в ноябре 2024 года — заказчиком было УДИБ.
Однако вскоре торги приостановили из-за жалобы от компании «Пегас Сервис». Представители фирмы заявляли, что документация закупки заточена под конкретную компанию, и это нарушение.
В закупке было указано, что устанавливаемое программное обеспечение должно взаимодействовать с приложением Keypark. Еще в жалобе было указано, что последние два года в аукционах УДИБ побеждает именно компания-владелица ПО Keypark.
Однако в итоге торги состоялись.
Одна из парковок заработает на Партизана Железняка рядом с краевой больницей. Она будет рассчитана на 12 автомобилей. Еще одна платная парковка заработает на Республики, 35 — недалеко от жилых домов. Стоянка вместит 88 машин.
В Красноярской краевой больнице рассказали «ПМ», что врачи и маломобильные пациенты паркуются на территории учреждения. Им не придется пользоваться платной парковкой.
Стоимость часа — 25 рублей, первые 7 минут будут бесплатными. Инвалиды смогут парковаться бесплатно.