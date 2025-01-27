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Posted 27 января, 05:24

Published 27 января, 05:24

Modified 27 января, 09:03

Updated 27 января, 09:03

В Красноярске за 17 миллионов сделают проект новой дороги в Мичуринском

В Красноярске за 17 миллионов сделают проект новой дороги в Мичуринском

27 января 2025, 05:24
Фото: мэрия Красноярска.
Мэрия Красноярска нашла подрядчика для проектирования новой дороги в микрорайоне Мичуринский.

Торги выиграл градостроительный институт «Красноярскгражданпроект». Стоимость контракта 17 миллионов рублей. Компания должна разработать проект дороги, которая пройдет от Волжской до Апрельской, 5И с выходом на Кутузова.

Фото: мэрия Красноярска

Согласно контракту, подрядчик должен учесть в проекте ливневую канализацию, согласовать с мэрией количество полос, предусмотреть вынос коммуникаций и инженерных сетей из зоны строительства и решить, нужны ли шумозащитные экраны вдоль дороги.

Кроме того, компании необходимо получит положительно заключение госэкспертизы. Проект новой дороги нужно разработать до конца октября этого года.

  • В феврале 2024 года мы рассказывали о том, что «Красноярскгражданпроект» требовал взыскать с мэрии Красноярска 58,7 миллиона рублей неустойки за неоплаченный дорожный проект.
  • Стороны заключили контракт на изменение проекта планировки улично-дорожной сети и территорий общественного пользования Красноярска, а также подготовку проекта межевания этих объектов. По договору управление архитектуры должно было перечислить фирме 65 миллионов рублей. Однако мэрия не стала принимать результат работ по II этапу контракта на 58,5 млн рублей. Власти посчитали, что работы были не завершены и их не рассмотрели на публичных слушаниях. Компания, в свою очередь, отмечала, что публичные слушания не проводились.
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