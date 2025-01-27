В Красноярске за 17 миллионов сделают проект новой дороги в Мичуринском

Posted 27 января, 05:24
Published 27 января, 05:24
Modified 27 января, 09:03
Updated 27 января, 09:03
Торги выиграл градостроительный институт «Красноярскгражданпроект». Стоимость контракта 17 миллионов рублей. Компания должна разработать проект дороги, которая пройдет от Волжской до Апрельской, 5И с выходом на Кутузова.
Согласно контракту, подрядчик должен учесть в проекте ливневую канализацию, согласовать с мэрией количество полос, предусмотреть вынос коммуникаций и инженерных сетей из зоны строительства и решить, нужны ли шумозащитные экраны вдоль дороги.
Кроме того, компании необходимо получит положительно заключение госэкспертизы. Проект новой дороги нужно разработать до конца октября этого года.