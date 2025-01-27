В красноярском экопарке «Юдинская долина» собираются строить гостиницу

Posted 27 января, 07:58
Published 27 января, 07:58
Modified 27 января, 08:00
Updated 27 января, 08:00
Это обсуждали на комиссии горсовета по градостроительству в пятницу, 24 января. На ней главный архитектор Красноярска Юлия Соловарова рассказала, что, Фонд развития культуры и спорта просит изменить правила землепользования и застройки — добавить территории способ использования «гостиничное обслуживание».
Сейчас, согласно правилам, территория уже предназначена для размещения гостиниц, не оказывающих услуги по лечению. Однако планируемая гостиница будет включать комплекс для проведения оздоровительных процедур.
Депутаты горсовета поддержали проект изменений и рекомендовали его к принятию на ближайшей сессии. Эскизов будущей гостиницы пока нет.