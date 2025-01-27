В красноярском экопарке «Юдинская долина» собираются строить гостиницу

Это обсуждали на комиссии горсовета по градостроительству в пятницу, 24 января. На ней главный архитектор Красноярска Юлия Соловарова рассказала, что, Фонд развития культуры и спорта просит изменить правила землепользования и застройки — добавить территории способ использования «гостиничное обслуживание».