В Красноярском крае корова родила теленка-мутанта. У него две головы

Posted 27 января, 01:21
Published 27 января, 01:21
Modified 27 января, 04:38
Updated 27 января, 04:38
Ролик с изображением животного опубликовали в телеграм-канале «Взгляд Инфо». Автор видео рассказал, что теленок с двумя головами родился 26 января в поселке Курагино.
В комментариях люди считают, что теленок родился таким из-за генной мутации.
«Просто генная мутация. Это могло случиться из-за вакцинации, климата, корма и так далее»
Пользователи предполагают, что теленок погиб. Как отмечают ветеринары, животные с таким недугом редко живут больше нескольких месяцев.
«Проспект Мира» обратился в краевую службу по ветеринарному надзору. В ведомстве нам подтвердили, что в Курагино действительно родился теленок с двумя головами. Подробнее о ситуации нам пообещали рассказать позднее.
Похожий случай произошел в Хакасии в 2021 году. Тогда в минсельхозе подтвердили рождение такого животного. В ведомстве объяснили, что теленок родился таким из-за генной мутации. Животное погибло.