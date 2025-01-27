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Posted 27 января, 01:21

Published 27 января, 01:21

Modified 27 января, 04:38

Updated 27 января, 04:38

В Красноярском крае родился теленок с двумя головами

В Красноярском крае корова родила теленка-мутанта. У него две головы

27 января 2025, 01:21
Фото: t.me/vzglyad_info.

В Красноярском крае родился теленок с двумя головами

В Красноярском крае родился двухголовый теленок.

Ролик с изображением животного опубликовали в телеграм-канале «Взгляд Инфо». Автор видео рассказал, что теленок с двумя головами родился 26 января в поселке Курагино.

Видео: t.me/vzglyad_info.

В комментариях люди считают, что теленок родился таким из-за генной мутации.

«Просто генная мутация. Это могло случиться из-за вакцинации, климата, корма и так далее»

Пользователи предполагают, что теленок погиб. Как отмечают ветеринары, животные с таким недугом редко живут больше нескольких месяцев.

«Проспект Мира» обратился в краевую службу по ветеринарному надзору. В ведомстве нам подтвердили, что в Курагино действительно родился теленок с двумя головами. Подробнее о ситуации нам пообещали рассказать позднее.

Похожий случай произошел в Хакасии в 2021 году. Тогда в минсельхозе подтвердили рождение такого животного. В ведомстве объяснили, что теленок родился таким из-за генной мутации. Животное погибло.

#Никита Алексеев#Видео#Люди#Общество#Природа#Животные#Красноярский край#Курагино
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