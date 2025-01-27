В Красноярском крае морепродукты за год подорожали на 17%. Почему?

Posted 27 января, 01:56
Published 27 января, 01:56
Modified 27 января, 02:46
Updated 27 января, 02:46
В среднем рыбные продукты за год подорожали на 17%. Заметно выросла стоимость живой, охлажденной и замороженной рыбы, соленой селедки и консервов с маслом.
Сильнее всего подорожала лососевая икра — за год цена выросла практически в 1,5 раза. Как отмечают аналитики, еще в августе и сентябре стоимость была ниже, чем годом ранее.
Управляющий красноярским отделением ЦБ Сергей Журавлев объяснил рост цен на рыбу и икру снижением объемов вылова морепродуктов. По его словам, в 2024 году в магазины Красноярского края поступило меньше рыбных продуктов, чем в прошлые годы.
Кроме того, в прошлом году заметно подорожали овощи и фрукты. Аналитики связывают это с ослаблением рубля и плохим урожаем.
В среднем стоимость продуктов по итогам декабря выросла на 10,52%, при этом в ноябре этот показатель составил 9,22%.
В краевом отделении Центробанка отмечают, что в целом годовая инфляция в Красноярском крае в последний месяц 2024 года составила 9,6%.