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Posted 27 января, 01:56

Published 27 января, 01:56

Modified 27 января, 02:46

Updated 27 января, 02:46

В Красноярском крае сильно подорожали морепродукты и лососевая икра

В Красноярском крае морепродукты за год подорожали на 17%. Почему?

27 января 2025, 01:56
Фото: 1MI.

В Красноярском крае сильно подорожали морепродукты и лососевая икра

В Красноярском крае в 2024 году заметно подорожали различные рыбные продукты. Об этом сообщили в краевом отделении Центробанка.

В среднем рыбные продукты за год подорожали на 17%. Заметно выросла стоимость живой, охлажденной и замороженной рыбы, соленой селедки и консервов с маслом.

Сильнее всего подорожала лососевая икра — за год цена выросла практически в 1,5 раза. Как отмечают аналитики, еще в августе и сентябре стоимость была ниже, чем годом ранее.

Управляющий красноярским отделением ЦБ Сергей Журавлев объяснил рост цен на рыбу и икру снижением объемов вылова морепродуктов. По его словам, в 2024 году в магазины Красноярского края поступило меньше рыбных продуктов, чем в прошлые годы.

Кроме того, в прошлом году заметно подорожали овощи и фрукты. Аналитики связывают это с ослаблением рубля и плохим урожаем.

В среднем стоимость продуктов по итогам декабря выросла на 10,52%, при этом в ноябре этот показатель составил 9,22%.

В краевом отделении Центробанка отмечают, что в целом годовая инфляция в Красноярском крае в последний месяц 2024 года составила 9,6%.

  • В ноябре 2024 года продавцы советовали красноярцам закупаться икрой из-за скорого подорожания. В пресс-службе одной из торговых сетей объясняли, что количество выловленной рыбы в 2024 году снизилось в 4,5 раза по сравнению с 2023 годом. В итоге это привело к значительному росту закупочных цен на лососевую икру.
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