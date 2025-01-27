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Posted 27 января, 02:45

Published 27 января, 02:45

Modified 27 января, 11:36

Updated 27 января, 11:36

В красноярском магазине продавали молоко неизвестного происхождения

В красноярском магазине продавали молоко неизвестного происхождения

27 января 2025, 02:45
Фото: Роспотребнадзор Красноярск.
В Красноярске магазину запретили продавать козье и коровье молоко после жалобы клиента.

Красноярец обратился в Роспотребнадзор и рассказал, что якобы в магазине «Роклан мясные традиции» торгуют молоком неизвестного происхождения и без маркировки.

Специалисты ведомства провели проверку и подтвердили эту информацию. Магазину объявили предостережение, однако там продолжили продавать молоко.

В итоге суд обязал владельца магазина прекратить реализацию коровьего и козьего молока без маркировки и штрих-кода Data Matrix.

В конце декабря 2024 года Роспотребнадзор нашел в двух красноярских магазинах «Филимоново» больше 260 кг подозрительной молочки на общую сумму 79 тысяч рублей. Продукция была без маркировки.

В итоге на владельца магазина завели административные дела по 4 статьям. Также ему грозит крупный штраф.

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