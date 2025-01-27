В красноярском магазине продавали молоко неизвестного происхождения

Posted 27 января, 02:45
Published 27 января, 02:45
Modified 27 января, 11:36
Updated 27 января, 11:36
Красноярец обратился в Роспотребнадзор и рассказал, что якобы в магазине «Роклан мясные традиции» торгуют молоком неизвестного происхождения и без маркировки.
Специалисты ведомства провели проверку и подтвердили эту информацию. Магазину объявили предостережение, однако там продолжили продавать молоко.
В итоге суд обязал владельца магазина прекратить реализацию коровьего и козьего молока без маркировки и штрих-кода Data Matrix.
В конце декабря 2024 года Роспотребнадзор нашел в двух красноярских магазинах «Филимоново» больше 260 кг подозрительной молочки на общую сумму 79 тысяч рублей. Продукция была без маркировки.
В итоге на владельца магазина завели административные дела по 4 статьям. Также ему грозит крупный штраф.