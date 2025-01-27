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Posted 27 января, 12:14

Published 27 января, 12:14

Modified 27 января, 12:16

Updated 27 января, 12:16

В минэкологии рассказали, чем дышали красноярцы на прошлой неделе

В минэкологии рассказали, чем дышали красноярцы на прошлой неделе

27 января 2025, 12:14
Фото: prmira.ru.
На неделе с 20 по 26 января в Красноярске не объявляли режим черного неба. Однако посты наблюдения фиксировали превышения концентрации загрязняющих веществ во многих районах города.

Больше всего превышений за неделю выявили датчики в Черемушках. Там были превышения по бензапирену, формальдегиду, гидрохлориду, диоксиду азота. Превышения фиксировали все дни, кроме 24 и 25 января.

Вторым по числу превышений идет микрорайон Покровка. Там в воздухе с 19 по 23 января уловили превышения по гидрохлориду, формальдегиду и бензапирену.

Пункт наблюдения в Солнечном 20 января показал превышение по бензапирену, а 25 января — по диоксиду серы. В Северном с 19 по 22 января были превышения по бензапирену.

В Кировском районе фиксировали превышения по бензапирену 20 и 22 января.

При этом пункты в Ветлужанке и Свердловском районе не уловили превышения концентрации загрязняющих веществ.

Вот как сейчас оценивают воздух в городе датчики nebo.live. Воздух загрязнен во многих местах, хуже всего — на улицах Железнодорожников, Ярыгинская, Лесников и Свердловской.

Фото: nebo.live
  • Ранее красноярцам рассказали, что делать при «черном небе».
  • Доцент кафедры экологии и природопользования КрасГАУ Ирина Коротченко объяснила, чем опасны вещества, которыми дышат красноярцы во время НМУ.
  • Заммглавврача одной из красноярских больниц на условиях анонимности рассказала «ПМ», что в крайнем случае долгое вдыхание загрязненного воздуха может привести к онкологии, астме и заболеваниям дыхательных путей.
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