В минэкологии рассказали, чем дышали красноярцы на прошлой неделе

Posted 27 января, 12:14
Published 27 января, 12:14
Modified 27 января, 12:16
Updated 27 января, 12:16
Больше всего превышений за неделю выявили датчики в Черемушках. Там были превышения по бензапирену, формальдегиду, гидрохлориду, диоксиду азота. Превышения фиксировали все дни, кроме 24 и 25 января.
Вторым по числу превышений идет микрорайон Покровка. Там в воздухе с 19 по 23 января уловили превышения по гидрохлориду, формальдегиду и бензапирену.
Пункт наблюдения в Солнечном 20 января показал превышение по бензапирену, а 25 января — по диоксиду серы. В Северном с 19 по 22 января были превышения по бензапирену.
В Кировском районе фиксировали превышения по бензапирену 20 и 22 января.
При этом пункты в Ветлужанке и Свердловском районе не уловили превышения концентрации загрязняющих веществ.
Вот как сейчас оценивают воздух в городе датчики nebo.live. Воздух загрязнен во многих местах, хуже всего — на улицах Железнодорожников, Ярыгинская, Лесников и Свердловской.