1400 родителей прошли курсы первой помощи детям в проекте «Мария мама»

Совместный проект стартовал в октябре. Организаторы использовали рассылки для привлечения участников: после их запуска группы на курсы заполнялись в 2 раза быстрее — за 1–2 дня. Ежемесячная аудитория школы выросла с 700–900 до 1400 человек. Чтобы удовлетворить спрос, частоту занятий увеличили с 23 до 38 в месяц.