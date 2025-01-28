1400 родителей прошли курсы первой помощи детям в проекте «Мария мама»

Posted 28 января, 10:41
Published 28 января, 10:41
Modified 28 января, 10:43
Updated 28 января, 10:43
Благодаря СМС-рассылкам через платформу МегаФона более 1400 человек из 11 регионов России посетили бесплатные занятия, где отработали навыки спасения детей в критических ситуациях.
Совместный проект стартовал в октябре. Организаторы использовали рассылки для привлечения участников: после их запуска группы на курсы заполнялись в 2 раза быстрее — за 1–2 дня. Ежемесячная аудитория школы выросла с 700–900 до 1400 человек. Чтобы удовлетворить спрос, частоту занятий увеличили с 23 до 38 в месяц.
В результате коллаборации около 700 дополнительных участников прошли обучение, посещаемость сайта «Мария мама» выросла в 3 раза, а родители освоили алгоритмы действий в экстренных случаях, научившись не терять время в критических ситуациях.
«Конверсия в регистрацию после перехода на сайт достигла 30%. Это рекордный показатель, который позволил нам поддержать важный социальный проект», — отметила представитель МегаФона Екатерина Гаммель.
«Рассылками мы охватили тех, кто раньше не знал о проекте. Теперь у сотен родителей есть навыки, которые могут спасти жизнь ребенку», — добавила руководитель школы «Мария мама» Екатерина Протопопова.
МегаФон оказал поддержку на безвозмездной основе. Рассылки были нацелены на мам 26–40 лет, воспитывающих 1–2 детей, во всех регионах проведения школ.