«Букля?»: в Красноярске сова залетела в школьный класс

Posted 28 января, 01:22
Published 28 января, 01:22
Modified 28 января, 11:49
Updated 28 января, 11:49
На записи видно, как птица летает по кабинету, после чего подлетает к окну и пытается выбраться из класса. Несмотря на открытое окно, сова не смогла улететь из класса.
Однако старшеклассники не растерялись и помогли птице вылететь обратно на улицу. В «Роевом ручье» рассказали, что гостьей класса оказалась неясыть. Она находится в «Красной книге».
Специалисты зоопарка объяснили, что иногда совы прилетают в Красноярск для поиска еды. Зоологи рекомендуют во время встречи с совами не удерживать их и пытаться покормить.