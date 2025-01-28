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Posted 28 января, 01:22

Published 28 января, 01:22

Modified 28 января, 11:49

Updated 28 января, 11:49

«Букля?»: в Красноярске сова залетела в школьный класс

«Букля?»: в Красноярске сова залетела в школьный класс

28 января 2025, 01:22
Фото: t.me/obrazovanie_krsk.
В Красноярске сова во время перемены залетела в один из классов школы №78. Ролик появился в соцсетях управления образования.

На записи видно, как птица летает по кабинету, после чего подлетает к окну и пытается выбраться из класса. Несмотря на открытое окно, сова не смогла улететь из класса.

Видео: t.me/obrazovanie_krsk.

Однако старшеклассники не растерялись и помогли птице вылететь обратно на улицу. В «Роевом ручье» рассказали, что гостьей класса оказалась неясыть. Она находится в «Красной книге».

Специалисты зоопарка объяснили, что иногда совы прилетают в Красноярск для поиска еды. Зоологи рекомендуют во время встречи с совами не удерживать их и пытаться покормить.

  • До этого мы рассказывали о том, что 11 января красноярцы заметили енота недалеко от смотровой площадки в районе улицы Тимошенкова. Оказалось, что животное сбежало и волонтеры начали его поиски.
#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Природа#Красноярск#Школа#Школьники#Живая природа#Птица#Сова
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