Чиновница из Красноярского края съездила в Турцию за счет бюджета и попала под дело

В 2017 году она получила аванс на поездку. Она поехала до Адлера, далее отправилась в турецкий Бодрум. Путь до Турции обошелся больше чем в 200 тысяч: по России — около 105 тысяч, путь до Турции — около 95 тысяч рублей, эти деньги она и присвоила незаконно.