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Posted 28 января, 06:50

Published 28 января, 06:50

Modified 28 января, 06:53

Updated 28 января, 06:53

Чиновница из Красноярского края съездила в Турцию за счет бюджета и попала под дело

Чиновница из Красноярского края съездила в Турцию за счет бюджета и попала под дело

28 января 2025, 06:50
Фото: СК Красноярского края.
54-летняя заместитель главы Кежемского района по экономике и финансам попала под уголовное дело. Ее подозревают в мошенничестве при возмещении денег, затраченных на проезд к месту отдыха.

По версии следствия, чиновница еще в 2016 году, будучи председателем ревизионной комиссии местной администрации, издала распоряжение, которое позволяло работникам этой самой комиссии возмещать расходы на дорогу к месту отпуска в пределах страны.

В 2017 году она получила аванс на поездку. Она поехала до Адлера, далее отправилась в турецкий Бодрум. Путь до Турции обошелся больше чем в 200 тысяч: по России — около 105 тысяч, путь до Турции — около 95 тысяч рублей, эти деньги она и присвоила незаконно.

Видео: СК Красноярского края.

Уголовное дело возбудили по материала УФСБ края. Чиновницу задержали, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Также выясняется, могла ли она совершить другие преступления.

Судя по информации с сайта местой администрации, речь идет о Светлане Фраиндт. Именно она занимает пост заместителя главы.

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