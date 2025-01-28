Чиновница из Красноярского края съездила в Турцию за счет бюджета и попала под дело

Posted 28 января, 06:50
Published 28 января, 06:50
Modified 28 января, 06:53
Updated 28 января, 06:53
По версии следствия, чиновница еще в 2016 году, будучи председателем ревизионной комиссии местной администрации, издала распоряжение, которое позволяло работникам этой самой комиссии возмещать расходы на дорогу к месту отпуска в пределах страны.
В 2017 году она получила аванс на поездку. Она поехала до Адлера, далее отправилась в турецкий Бодрум. Путь до Турции обошелся больше чем в 200 тысяч: по России — около 105 тысяч, путь до Турции — около 95 тысяч рублей, эти деньги она и присвоила незаконно.
Уголовное дело возбудили по материала УФСБ края. Чиновницу задержали, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Также выясняется, могла ли она совершить другие преступления.
Судя по информации с сайта местой администрации, речь идет о Светлане Фраиндт. Именно она занимает пост заместителя главы.