Друг рассказал о красноярце, которого четвертые сутки ищут на «Столбах»

Posted 28 января, 08:40
Published 28 января, 08:40
Modified 28 января, 08:50
Updated 28 января, 08:50
Вечером 24 января 36-летний Александр Селиванов ушел в лес в районе Черной Сопки. Заявка на его поиски пришла только поздно вечером 25 января. Благодаря беспилотнику с тепловизором поисковые отряды установили местоположение пропавшего. Оказалось, что мужчина дошел до «Красноярских Столбов».
В итоге за Александром направили пешую группу, однако он ушел до её прибытия. Волонтеры нашли только костер. Как рассказали «ПМ» в МВД 28 января, поиски мужчины продолжаются.
Друг пропавшего Александра рассказал «КП-Красноярск», что несколько лет назад пропавший употреблял наркотики и ранее отбывал наказание.
«Мы давно вместе работали. Чем занимался — не знаю, не виделись месяца три. Думал, что он завязал. А раньше было… даже отбывал за это. Трезвый он — прекрасный человек», — говорит мужчина.
В соцсетях после пропажи мужчины появились предположения, что он отправился в лес за «закладкой». Телеграм-канал Kras Mash пишет, что версию о «закладке» якобы озвучивала девушка пропавшего. Однако никаких официальных потверждений этому нет.
Другие опрошенные изданием друзья в соцсетях Александра ничего не смогли о нём сказать — слишком давно общались. Известно лишь то, что он из Дивногорска.