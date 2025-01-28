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Posted 28 января, 08:40

Published 28 января, 08:40

Modified 28 января, 08:50

Updated 28 января, 08:50

Друг рассказал о красноярце, которого четвертые сутки ищут на «Столбах»

Друг рассказал о красноярце, которого четвертые сутки ищут на «Столбах»

28 января 2025, 08:40
Фото: t.me/lizaalert24krsk.
Друг пропавшего на «Столбах» красноярца рассказал о нем. Мужчину ищут уже четвертые сутки.

Вечером 24 января 36-летний Александр Селиванов ушел в лес в районе Черной Сопки. Заявка на его поиски пришла только поздно вечером 25 января. Благодаря беспилотнику с тепловизором поисковые отряды установили местоположение пропавшего. Оказалось, что мужчина дошел до «Красноярских Столбов».

В итоге за Александром направили пешую группу, однако он ушел до её прибытия. Волонтеры нашли только костер. Как рассказали «ПМ» в МВД 28 января, поиски мужчины продолжаются.

Друг пропавшего Александра рассказал «КП-Красноярск», что несколько лет назад пропавший употреблял наркотики и ранее отбывал наказание.

«Мы давно вместе работали. Чем занимался — не знаю, не виделись месяца три. Думал, что он завязал. А раньше было… даже отбывал за это. Трезвый он — прекрасный человек», — говорит мужчина.

В соцсетях после пропажи мужчины появились предположения, что он отправился в лес за «закладкой». Телеграм-канал Kras Mash пишет, что версию о «закладке» якобы озвучивала девушка пропавшего. Однако никаких официальных потверждений этому нет.

Другие опрошенные изданием друзья в соцсетях Александра ничего не смогли о нём сказать — слишком давно общались. Известно лишь то, что он из Дивногорска.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Наркотики#Пропавшие#Поиск пропавших#Красноярские Столбы
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