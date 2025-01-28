Экономист Кульбака: рост в России числа МСП может быть связан с уходом от налогов

По словам специалиста, говорить о росте предпринимательской активности в нашей стране, несмотря на увеличение числа МСП, не приходится. Он пояснил, что малый и средний бизнес пытаются выживать, и иногда это неплохо получается. Особенно это заметно в сегментах, связанных с пищевой промышленностью, туризмом и общепитом. Однако в целом российскому бизнесу в условиях высокой ключевой ставки выжить крайне непросто.