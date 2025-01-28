Экономист Кульбака: рост в России числа МСП может быть связан с уходом от налогов

Posted 28 января, 12:59
Published 28 января, 12:59
Modified 28 января, 13:01
Updated 28 января, 13:01
Экономист Николай Кульбака в беседе с «Ридусом» прокомментировал увеличение числа малых и средних предприятий (МСП) в России. По его словам, это может быть связано с уклонением от уплаты налогов.
Корпорация МСП сообщает, что по итогам прошедшего года в России появилось более миллиона новых компаний и индивидуальных предпринимателей. Теперь количество МСП составляет рекордные 6,59 миллиона.
Собеседник издания отметил, что предприниматели, открывая различные субъекты МСП, часто пытаются уйти от уплаты налогов и вывести финансовые потоки в тот сектор, в котором налоги меньше. По его словам, есть большое количество посреднических схем, которые предполагают создание новых организаций.
По словам специалиста, говорить о росте предпринимательской активности в нашей стране, несмотря на увеличение числа МСП, не приходится. Он пояснил, что малый и средний бизнес пытаются выживать, и иногда это неплохо получается. Особенно это заметно в сегментах, связанных с пищевой промышленностью, туризмом и общепитом. Однако в целом российскому бизнесу в условиях высокой ключевой ставки выжить крайне непросто.