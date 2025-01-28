prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 января, 12:59

Published 28 января, 12:59

Modified 28 января, 13:01

Updated 28 января, 13:01

Экономист Кульбака: рост в России числа МСП может быть связан с уходом от налогов

28 января 2025, 12:59
Эксперт рассказал, что российские предприниматели открывают субъекты МСП, чтобы направить финансовые потоки в сектор с наименьшим размером налогов.

Экономист Николай Кульбака в беседе с «Ридусом» прокомментировал увеличение числа малых и средних предприятий (МСП) в России. По его словам, это может быть связано с уклонением от уплаты налогов.

Корпорация МСП сообщает, что по итогам прошедшего года в России появилось более миллиона новых компаний и индивидуальных предпринимателей. Теперь количество МСП составляет рекордные 6,59 миллиона.

Собеседник издания отметил, что предприниматели, открывая различные субъекты МСП, часто пытаются уйти от уплаты налогов и вывести финансовые потоки в тот сектор, в котором налоги меньше. По его словам, есть большое количество посреднических схем, которые предполагают создание новых организаций.

По словам специалиста, говорить о росте предпринимательской активности в нашей стране, несмотря на увеличение числа МСП, не приходится. Он пояснил, что малый и средний бизнес пытаются выживать, и иногда это неплохо получается. Особенно это заметно в сегментах, связанных с пищевой промышленностью, туризмом и общепитом. Однако в целом российскому бизнесу в условиях высокой ключевой ставки выжить крайне непросто.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика