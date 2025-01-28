Эксперты назвали причину смерти пресс-секретаря Шамана из Красноярска

Posted 28 января, 02:30
Published 28 января, 02:30
Modified 28 января, 02:31
Updated 28 января, 02:31
10 ноября стало известно о смерти пресс-секретаря певца Шамана, журналиста Антона Коробкова-Землянского. По информации 112, вечером 9 ноября пресс-секретарю стало плохо в его квартире на проспекте Мира. Жена вызвала скорую помощь, однако медики не смогли помочь.
Коробкову-Землянскому было 40 лет. Он родился в Березовке Красноярского края, работал на федеральном телевидении, был пресс-секретарем Филиппа Киркорова. С 2022 года работал с Шаманом.
Специалисты получили результаты судебно-медицинской экспертизы и выяснили причину смерти Антона Коробкова-Землянского.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в окружении менеджера, красноярец скончался из-за проблем с сердцем.