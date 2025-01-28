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Posted 28 января, 02:30

Published 28 января, 02:30

Modified 28 января, 02:31

Updated 28 января, 02:31

Эксперты назвали причину смерти пресс-секретаря Шамана из Красноярска

Эксперты назвали причину смерти пресс-секретаря Шамана из Красноярска

28 января 2025, 02:30
Фото: vk.com/antonkorobkov.
Судмедэксперты назвали причину смерти пресс-секретаря Шамана Антона Коробкова-Землянского.

10 ноября стало известно о смерти пресс-секретаря певца Шамана, журналиста Антона Коробкова-Землянского. По информации 112, вечером 9 ноября пресс-секретарю стало плохо в его квартире на проспекте Мира. Жена вызвала скорую помощь, однако медики не смогли помочь.

Коробкову-Землянскому было 40 лет. Он родился в Березовке Красноярского края, работал на федеральном телевидении, был пресс-секретарем Филиппа Киркорова. С 2022 года работал с Шаманом.

Специалисты получили результаты судебно-медицинской экспертизы и выяснили причину смерти Антона Коробкова-Землянского.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в окружении менеджера, красноярец скончался из-за проблем с сердцем.

  • Ранее стало известно, что в крови Коробкова-Землянского не было запрещенных веществ.
  • До этого министр спорта Красноярского края Денис Петровский рассказал, что у Антона Коробкова-Землянского давно были проблемы с сердцем, а в последние несколько лет у него начались приступы.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Смерть#Шаман#Журналист
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