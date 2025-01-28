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Posted 28 января, 09:28

Published 28 января, 09:28

Modified 28 января, 09:30

Updated 28 января, 09:30

Туроператор рассказал, где красноярцам отдохнуть 14 февраля

Где красноярцам отдохнуть на 14 февраля? Изучаем направления и цены

28 января 2025, 09:28
Фото: prmira.ru.

Туроператор рассказал, где красноярцам отдохнуть 14 февраля

Корреспондент «Проспекта Мира» поговорил с туроператором и узнал, куда можно слетать в феврале из Красноярска, чтобы отметить День святого Валентина и во сколько обойдется путевка.

О направлениях для отдыха рассказала генеральный директор туристической компании «Меридиан» ​Алена Грудякова. По её словам, направления ниже — самые популярные у жителей.

Казань

Из Красноярска в Казань на 7 дней можно улететь 10 февраля — тур будет стоить от 23 050 рублей.

Здесь и далее стоимость туров указана на человека при двухместном размещении. Вылеты есть не только в указанные даты, однако туроператор подобрал выгодные предложения.

Фото: prmira.ru

Казань — столица республики Татарстан. В этом городе смешались Запад и Восток: религии, архитектура, национальности, культура. Идеи, куда сходить, что попробовать и посмотреть можно найтит тут.

Санкт-Петербург

Есть вылет из Красноярска 11 февраля на 5 ночей — путевка будет стоить от 28 000 рублей. Цена, как и в других направлениях, будет зависеть еще и от выбранного отеля.

Фото: prmira.ru

Какие места можно посетить в Петербурге зимой, где вкусно и недорого поесть и что посетить — читайте в рассказе красноярки.

Сочи

В Сочи из Красноярска на 7 дней можно полететь 10 февраля. Тур будет стоить от 27 100 рублей.

Фото: prmira.ru
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