Где красноярцам отдохнуть на 14 февраля? Изучаем направления и цены

Posted 28 января, 09:28
Published 28 января, 09:28
Modified 28 января, 09:30
Updated 28 января, 09:30
О направлениях для отдыха рассказала генеральный директор туристической компании «Меридиан» Алена Грудякова. По её словам, направления ниже — самые популярные у жителей.
Из Красноярска в Казань на 7 дней можно улететь 10 февраля — тур будет стоить от 23 050 рублей.
Здесь и далее стоимость туров указана на человека при двухместном размещении. Вылеты есть не только в указанные даты, однако туроператор подобрал выгодные предложения.
Казань — столица республики Татарстан. В этом городе смешались Запад и Восток: религии, архитектура, национальности, культура. Идеи, куда сходить, что попробовать и посмотреть можно найтит тут.
Есть вылет из Красноярска 11 февраля на 5 ночей — путевка будет стоить от 28 000 рублей. Цена, как и в других направлениях, будет зависеть еще и от выбранного отеля.
Какие места можно посетить в Петербурге зимой, где вкусно и недорого поесть и что посетить — читайте в рассказе красноярки.
В Сочи из Красноярска на 7 дней можно полететь 10 февраля. Тур будет стоить от 27 100 рублей.