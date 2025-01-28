prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 января, 07:34

Published 28 января, 07:34

Modified 28 января, 07:36

Updated 28 января, 07:36

Климатолог заявил, что в Красноярске станет больше теплых зим

Климатолог заявил, что в Красноярске станет больше теплых зим

28 января 2025, 07:34
Фото: prmira.ru.
В ближайшие десятилетия холодных зим в Красноярске и других городах России станет в 2-3 раза меньше.

Об этом климатолог фонда «Природа и люди» Алексея Кокорина заявил «РИА Новости». По его словам, в стране наблюдается тренд антропогенного потепления — деятельность человека влияет на климат.

В ближайшие 20-30 лет, считает Кокорин, теплых зим в России может стать в два-три раза больше.

«В будущем у нас будет больше теплых зим, чем в прошлом. Но, когда мы говорим про будущее, то, конечно же, имеем в виду не один-два года, а лет 20-30. Соответственно, их нужно будет сравнивать с предыдущими 20-30 годами. И, конечно, теплых зим будет больше, вероятно, в два-три раза», — говорит климатолог.

Ранее климатолог Алексей Кокорин допустил, что столицу России могут перенести в Сибирь из-за климатических изменений. Он предположил, что это сделают только к 2080 году. К тому моменту температура на Земле может подняться на 2–2,5 градуса.

Специалист отмечал, что если температура на планете поднимется еще сильнее, на 4,5-5 градусов, то жить в Москве летом станет сложнее.

  • Из-за потепления, пришедшего в январе в Красноярске закрывали горки и катки. 22 января, в Красноярске столбики термометра показали больше +4 градусов. Этот показатель превысил абсолютный максимум дня, установленный 66 лет назад.
  • Предыдущий рекорд держался с 1959 года. Тогда столбик термометра показал +1,7.
  • Ранее синоптик в разговоре с «Проспектом Мира» заявил, что оттепель в январе — это «нетипичная» ситуация для Красноярска. Еще он рассказывал, почему вообще в Красноярск в январе приходит оттепель, и объяснил возникновение температурных качелей.
  • До этого мы писали, что в Красноярске в середине января зацвела верба. Цветущие кусты заметили на пляже в Белых росах.
Читайте также:
Смотрим, какая погода будет в феврале в Красноярске. Вот прогнозВ Красноярске снесли ледовые фигуры на Центральной набережной. Они растаялиЖдать ли красноярцам перерасчет за отопление из-за тепла?
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Климат#Тепло#Зима#Потепление
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика