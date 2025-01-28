Климатолог заявил, что в Красноярске станет больше теплых зим

Posted 28 января, 07:34
Published 28 января, 07:34
Modified 28 января, 07:36
Updated 28 января, 07:36
Об этом климатолог фонда «Природа и люди» Алексея Кокорина заявил «РИА Новости». По его словам, в стране наблюдается тренд антропогенного потепления — деятельность человека влияет на климат.
В ближайшие 20-30 лет, считает Кокорин, теплых зим в России может стать в два-три раза больше.
«В будущем у нас будет больше теплых зим, чем в прошлом. Но, когда мы говорим про будущее, то, конечно же, имеем в виду не один-два года, а лет 20-30. Соответственно, их нужно будет сравнивать с предыдущими 20-30 годами. И, конечно, теплых зим будет больше, вероятно, в два-три раза», — говорит климатолог.
Ранее климатолог Алексей Кокорин допустил, что столицу России могут перенести в Сибирь из-за климатических изменений. Он предположил, что это сделают только к 2080 году. К тому моменту температура на Земле может подняться на 2–2,5 градуса.
Специалист отмечал, что если температура на планете поднимется еще сильнее, на 4,5-5 градусов, то жить в Москве летом станет сложнее.