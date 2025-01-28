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Posted 28 января, 11:26

Published 28 января, 11:26

Modified 28 января, 11:28

Updated 28 января, 11:28

Красноярка рассказала, что происходит в Сербии. Жители протестуют уже третий месяц

Красноярка рассказала, что происходит в Сербии. Жители протестуют уже третий месяц

28 января 2025, 11:26
Фото: t.me/Serbia.
В Сербии уже три месяца продолжаются массовые протесты. Рассказываем, из-за чего они начались и что происходит в городе.

Из-за чего в Сербии начались протесты?

Протесты начались после обрушения крыши железнодорожной станции в городе Нови-Сад 1 ноября — в результате обрушения погибли 15 человек. Первоначально протестующие требовали прозрачного расследования трагедии и привлечения к ответственности виновных.

Фото: t.me/Serbia

Студенты, которых поддерживают активисты оппозиции и представители гражданского общества, считают ответственными за случившееся власть. Они обвиняют правительство в коррупции, которая привела к некачественному ремонту здания вокзала и к обрушению.

Власти, по мнению участников протеста, не прислушались к ним — тогда протестующие начали выдвигать и другие требования: о создании переходного правительства, о приостановке строительства объектов, увеличении расходов на образование и других.

27 января 2025 года демонстранты заблокировали одну из главных транспортных развязок Белграда — Автокоманду.

Видео: t.me/Serbia. Протесты на Автокоманде в Белграде 27 января

Тысячи жителей присоединились к протестам вместе с некоторыми фермерами, которые привезли в столицу свои тракторы — их использовали для блокировки проезда и защиты протестующих.

При этом президент Сербии Александр Вучич сказал, что первое требование студентов, которое заключалось в публикации всей документации, было выполено — правительство опубликовало 559 ссылок и 13 042 документа.

На фоне протестов премьер-министр Сербии Милош Вучевич объявил, что уйдет в отставку.

Как реагируют люди? Что вообще происходит в городе? Рассказ красноярки

Красноярка, которая живет в Белграде четыре месяца, поделилась с «Проспектом Мира», что протесты на её повседневную жизнь почти не влияют.

«Я протесты стараюсь избегать, я тут гость, поэтому, считаю, что не могу как-то выражать свое мнение о них, тем более участвовать или наоборот критиковать. Но на повседневной жизни именно моей они почти не сказываются.
Да, в дни протестов часто в центр города сложно доехать. Пробки, перекрытые дороги. Но, как я вижу, многие автомобилисты от этого не злятся, они даже поддерживают протестующих гудками. Так было на Автокоманде вчера».

По словам красноярки, практически всё в городе работает, как прежде: открыты магазины, торговые центры, работает общественный транспорт и такси. Исключения — школы и университеты.

«Многие школы присоединились к протесту, как я слышала. От знакомых, у которых тут дети, знаю, что сейчас школы либо не проводят занятия сосвсем, либо занятие короткие, в районе 20-30 минут, в знак протеста».

Однако, как признается девушка, иногда из-за протестов становится тревожно.

«Наверное, это что-то лично мое. Такого точно нет у сербов, но мне от происходящего волнительно. Иногда, когда вижу в соцестях сообщения о том, что люди протестуют, стараюсь ничего не планировать в центре, сижу дома».
  • Рассказ красноярки о жизни в Сербии можно прочитать тут. Она рассказала «Проспекту Мира», сколько стоил переезд и стоит жизнь в новой стране и какие минусы и плюсы она успела найти там.
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