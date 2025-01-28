Краснояркам до 23 лет начали выплачивать по 100 тысяч за рождение первого ребенка

Posted 28 января, 12:55
Published 28 января, 12:55
Modified 28 января, 12:57
Updated 28 января, 12:57
Такая мера соцподдержки начала действовать с 1 января 2025 года. По данным краевых властей, сейчас в регионе средний возраст матери при рождении первенца — 25 лет.
Предполагается, что в этом году на выплату смогут рассчитывать 3 850 женщин. На это из краевого бюджета выделят больше 42 миллионов рублей.
Первый региональный сертификат на 100 тысяч получила 22-летняя Снежана, родившая первого ребенка в начале января.
Средства можно потратить на улучшение жилищных условий, обучение детей или их матери, покупку авто, технических средств реабилитации, ремонт печи или электропроводки или на получение ежегодной выплаты в 12 тысяч рублей.