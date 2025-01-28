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Posted 28 января, 12:55

Published 28 января, 12:55

Modified 28 января, 12:57

Updated 28 января, 12:57

Краснояркам до 23 лет начали выплачивать по 100 тысяч за рождение первого ребенка

Краснояркам до 23 лет начали выплачивать по 100 тысяч за рождение первого ребенка

28 января 2025, 12:55
Фото: www.freepik.com.
В Красноярском крае молодым матерям начали выплачивать по 100 тысяч рублей за рождение первого ребенка до 23 лет.

Такая мера соцподдержки начала действовать с 1 января 2025 года. По данным краевых властей, сейчас в регионе средний возраст матери при рождении первенца — 25 лет.

Предполагается, что в этом году на выплату смогут рассчитывать 3 850 женщин. На это из краевого бюджета выделят больше 42 миллионов рублей.

Первый региональный сертификат на 100 тысяч получила 22-летняя Снежана, родившая первого ребенка в начале января.

Средства можно потратить на улучшение жилищных условий, обучение детей или их матери, покупку авто, технических средств реабилитации, ремонт печи или электропроводки или на получение ежегодной выплаты в 12 тысяч рублей.

  • Ранее мы рассказывали о реакции красноярцев на новость о выплатах молодым матерям за ранние роды. Большинство отнеслись к новости негативно и раскритиковали эту инициативу.
  • Красноярцы в целом негативно относятся к инициативам, которые касаются рождения детей и абортов. Тут жители раскритиковали идеи ввести налог на бездетность, тут их разозлил закон о запрете «склонения» женщин к аборту, а здесь оказались возмущены идеей запретить аборты в частных клиниках.
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