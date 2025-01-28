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Posted 28 января, 11:52

Published 28 января, 11:52

Modified 28 января, 12:39

Updated 28 января, 12:39

Красноярцы, которых похитили в Мексике, хотели нелегально попасть в США

Красноярцы, которых похитили в Мексике, хотели нелегально попасть в США

28 января 2025, 11:52
Фото: 1MI.
Красноярцы, которых похитили в Мексике и за которых требовали выкуп, хотели нелегально попасть в США.

24 января телеграм-канал «Поток» сообщил о том, что супруги вместе с годовалой и 2-летней дочками отправились в путешествие по Северной Америке. Из Кубы семья поехала в Мексику, где их схватили и потребовали выкуп в размере 7 600 долларов. Позднее мать мужчины сообщила, что после передачи денег злоумышленники отпустили семью.

Потом сообщалось, что российское консульство помогает красноярцам вернуться в Россию.

Как сообщил заведующий консульским отделом российского посольства в Мехико Яков Федоров журналисту ТАСС, семья приехала в Мексику ради нелегального пересечения границы с США.

«14 января мы получили сообщение от граждан РФ из Красноярска о похищении в городе Рейноса семейной пары россиян с двумя детьми дошкольного возраста. По словам обратившихся, туда семья прибыла с целью нелегального пересечения границы США», — рассказал Федоров.

На момент похищения, утверждает Федоров, у красноярцев были просрочены визы, и они находились в Мексике нелегально. По словам дипломата, преступники требовали выкуп у племянницы одного из заложников, которая живет в США.

«Район, где была похищена семья, отличается крайне высокой криминогенной обстановкой, характеризующейся активностью картелей. К сожалению, похищения людей для северных приграничных районов Мексики являются печальной обыденностью. Нередко подобные происшествия заканчиваются гибелью людей. Ни одна заветная мечта не стоит собственной жизни и жизней своих детей», — добавил дипломат.

Об освобождении семьи посольство узнало 23 января. По словам Федорова, их здоровью ничего не угрожает. Они пока еще не вернулись домой.

Отметим, что это не первое похищение россиян в Рейносе. В марте 2024 году мексиканский картель схватил москвичку Марию Ригович. Муж девушки рассказывал, что Мария решила отправиться в Мексику для волонтерства и помощи мигрантам.

По информации «Газета.ru», 14 марта девушка ехала на машине вместе с семьей, у которой она остановилась. По дороге из Монтеррея в Рейносу члены мексиканского картеля остановили машину, мексиканцев отпустили, а от россиянки потребовали заплатить за «проезд по их земле». Супруг Марии перевел на ее карту $2,4 тысячи в качестве выкупа, но затем связь с женой пропала. 17 марта муж девушки сообщил, что ее отпустили.

#София Штейнберг#Город#Общество#Красноярск#Дети#Семья#США#Похищение#Мексика
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