Мэр Красноярска высказался о засыпке протоки на Южном берегу

Застройщик «СМ.Сити» заявил, что планы засыпать протоку появились еще в 2007 году. Компания уверяет, что участок соответствует генплану территориального развития Красноярска и относится к зоне смешанной и общественно-деловой застройки. Сейчас проводятся изыскания и подготовка документов, которые затем отправят «государственную экологическую и строительную экспертизы на федеральном уровне».