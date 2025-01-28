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Posted 28 января, 03:43

Published 28 января, 03:43

Modified 28 января, 03:56

Updated 28 января, 03:56

Мэр Красноярска высказался о засыпке протоки на Южном берегу

Мэр Красноярска высказался о засыпке протоки на Южном берегу

28 января 2025, 03:43
Фото: prmira.ru.
Глава Красноярска Владислав Логинов прокомментировал планы застройщиков засыпать протоку на Южном берегу. Он заявил, что создание искусственной насыпи согласовывают в федеральных ведомствах, «но мнение горожан должно быть учтено».
«Понимаю беспокойство жителей по поводу планов засыпки протоки. Для меня ориентир в этом вопросе — позиция и запросы людей. Они недвусмысленно дали понять, что против. В этом решении мнение горожан должно быть учтено.

В любом случае создание искусственного земельного участка согласовывается федеральными ведомствами. Одно из условий — проведение общественных обсуждений по оценке воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду. Уверен, на них жители выскажут свою позицию. При этом действующей градостроительной документацией микрорайона предусмотрено освоение только его материковой части», — сообщил Логинов в телеграм-канале.

Активные обсуждение засыпки затона в микрорайоне обсуждают с лета прошлого года. Местные жители записывали обращение к Владимиру Путину с просьбой запретить засыпку.

Застройщик «СМ.Сити» заявил, что планы засыпать протоку появились еще в 2007 году. Компания уверяет, что участок соответствует генплану территориального развития Красноярска и относится к зоне смешанной и общественно-деловой застройки. Сейчас проводятся изыскания и подготовка документов, которые затем отправят «государственную экологическую и строительную экспертизы на федеральном уровне».

В августе 2011 года, на заседании в горсовете гендиректор «СМ.Сити» Александр Коропачинский предложил депутатам согласовать новый проект планировки «Южного берега» — школу на 825 мест предложили построить на территории искусственной насыпи в Абаканской протоке.

Весной 2018 года проект планировки вновь скорректировали. По-прежнему предлагалось строить школу в западной части «Южного берега» на искусственней насыпи. При этом учреждение было рассчитано уже на 1280 мест.

В 2020 году застройщик за свой счет подготовил проект насыпи. В апреле 2021 года прошли публичные слушания по этому проекту. Многие жители были против насыпи.

В мае 2024 года стало известно, что школу «на воде» строить не будут — ее собираются возводить внутри кварталов Южного берега. Для школы уже заказали проект.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Владислав Логинов#Школа#Южный берег#См.Сити#Местные жители#Засыпка протоки#Проект планировки
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