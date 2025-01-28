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Posted 28 января, 04:30

Published 28 января, 04:30

Modified 28 января, 08:07

Updated 28 января, 08:07

На «Красноярских Столбах» четвертые сутки ищут пропавшего мужчину

«Нашли костер, а он уже ушел»: на «Столбах» четвертые сутки ищут красноярца

28 января 2025, 04:30
Фото: t.me/lizaalert24krsk.

На «Красноярских Столбах» четвертые сутки ищут пропавшего мужчину

Спасатели, полицейские и волонтеры несколько суток ищут пропавшего под Красноярском мужчину.

Как рассказали волонтеры, вечером 24 января 36-летний Александр Селиванов ушел в лес в районе Черной Сопки. Заявка на его поиски пришла только поздно вечером 25 января.

Благодаря беспилотнику с тепловизором поисковые отряды установили местоположение пропавшего. Оказалось, что мужчина дошел до «Красноярских Столбов».

В итоге за Александром направили пешую группу, однако он ушел до прибытия волонтеров.

«К сожалению, был найден только костер, сам пропавший уже ушел»
Фото: t.me/lizaalert24krsk

После этого спасатели на снегоходах попытались найти пропавшего по следам на снегу. Однако поиски пришлось завершить из-за того, что следы мужчины оборвались.

Как рассказали «ПМ» в МВД 28 января, поиски мужчины продолжаются.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярский край#Поиск#Поиск пропавших
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