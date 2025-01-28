«Нашли костер, а он уже ушел»: на «Столбах» четвертые сутки ищут красноярца

Posted 28 января, 04:30
Published 28 января, 04:30
Modified 28 января, 08:07
Updated 28 января, 08:07
Как рассказали волонтеры, вечером 24 января 36-летний Александр Селиванов ушел в лес в районе Черной Сопки. Заявка на его поиски пришла только поздно вечером 25 января.
Благодаря беспилотнику с тепловизором поисковые отряды установили местоположение пропавшего. Оказалось, что мужчина дошел до «Красноярских Столбов».
В итоге за Александром направили пешую группу, однако он ушел до прибытия волонтеров.
«К сожалению, был найден только костер, сам пропавший уже ушел»
После этого спасатели на снегоходах попытались найти пропавшего по следам на снегу. Однако поиски пришлось завершить из-за того, что следы мужчины оборвались.
Как рассказали «ПМ» в МВД 28 января, поиски мужчины продолжаются.