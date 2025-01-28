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Posted 28 января, 11:06

Published 28 января, 11:06

Modified 28 января, 11:16

Updated 28 января, 11:16

Наземный переход через ж/д пути появился на остановке «Шинный завод» в Красноярске

Наземный переход через ж/д пути появился на остановке «Шинный завод» в Красноярске

28 января 2025, 11:06
Фото: КрасЖД.
Красноярская железная дорога завершила строительство нового наземного пешеходного перехода на пассажирской платформе «Шинный завод» в черте Красноярска.

Это уже 12-й подобный объект, возведенный железнодорожниками на остановках городских электропоездов. Он заменил наземный пешеходный настил, необорудованный светофорами.

Переход расположен в одном уровне с железной дорогой, — его задача повысить безопасность и комфорт граждан, которые здесь пересекают пути Транссиба.

При этом, остановочный пункт «Шинный завод» является максимально востребованным. Это крупный транспортный узел правобережья Красноярска, где совершают пересадку пассажиры автовокзала Восточный, откуда отправляются в поездки жители микрорайонов Черёмушки, Энергетики и КрасТЭЦ. Ежедневный пассажиропоток — более 1000 человек.

Видео: КрасЖД.

Для удобства и безопасности пассажиров на новом переходе, расположенном в торцевой части платформы, установлены светофоры со звуковой сигнализацией, предупреждающей о приближении поезда.

С обеих сторон от путей переход оборудован предупреждающими знаками и специальными накопителями: двигаясь по ним, пешеходы невольно смотрят налево и направо, что соответствует правилам безопасного поведения. Для удобства маломобильных людей смонтированы пандусы и тактильные указатели.

С учетом погодных условий Сибири на объекте уложено противоскользящее резинокордовое покрытие. Кроме того, переход оснащен системой «умного» светодиодного освещения.

Отметим, что за последние десять лет на станциях КрасЖД построен 21 современный наземный пешеходный переход со световой и звуковой сигнализацией.

#Владислав Савончик#Видео
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