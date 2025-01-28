Наземный переход через ж/д пути появился на остановке «Шинный завод» в Красноярске

При этом, остановочный пункт «Шинный завод» является максимально востребованным. Это крупный транспортный узел правобережья Красноярска, где совершают пересадку пассажиры автовокзала Восточный, откуда отправляются в поездки жители микрорайонов Черёмушки, Энергетики и КрасТЭЦ. Ежедневный пассажиропоток — более 1000 человек.