Подследственного депутата Креско исключили из горсовета Красноярска

Posted 28 января, 05:18
Published 28 января, 05:18
Modified 28 января, 10:19
Updated 28 января, 10:19
При обсуждении депутат Иван Петров просил присутствующих в зале представителей правоохранительных органов прокомментировать информацию об уголовном деле против Креско, однако председатель Наталия Фирюлина заявила, что это не корректно.
«Считаю, что некорректно задавать такие вопросы представителям правоохранительных органов. Если бы представители органов собирались что-то прокомментировать, давно бы уже прокомментировали Все формальности соблюдены, у нас есть заявление по собственному желанию депутата. Любой депутат в любой момент может написать такое заявление. Все, что пишется в интернете, когда-то становится либо реальностью, либо блефом. Дождемся и этих объяснений». — заявила Фирюлина.
В СК подтвердили «ПМ», что дело расследуют они, однако «в интересах следствия» не раскрывают информацию.
«Единая Россия» временно исключила из партии Креско «до получения результатов рассмотрения дела».
Креско с 2012 по 2021 год возглавлял муниципальное «специализированное автотранспортное предприятие» (САТП), с 2022 до 2023 год руководил муниципальным управления дорог, инфраструктуры и благоустройства, затем стал депутатом горсовета Красноярска. 14 января он написал заявление о сложении депутатских полномочий.