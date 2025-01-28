prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 января, 05:18

Published 28 января, 05:18

Modified 28 января, 10:19

Updated 28 января, 10:19

Подследственного депутата Креско исключили из горсовета Красноярска

Подследственного депутата Креско исключили из горсовета Красноярска

28 января 2025, 05:18
Фото: Горсовет Красноярска.
На сессии горсовета Красноярска 28 января депутаты лишили Павла Креско депутатских полномочий после его заявления об уходе. Сам Креско не пришел на сессию и не объяснил неявку.

При обсуждении депутат Иван Петров просил присутствующих в зале представителей правоохранительных органов прокомментировать информацию об уголовном деле против Креско, однако председатель Наталия Фирюлина заявила, что это не корректно.

«Считаю, что некорректно задавать такие вопросы представителям правоохранительных органов. Если бы представители органов собирались что-то прокомментировать, давно бы уже прокомментировали Все формальности соблюдены, у нас есть заявление по собственному желанию депутата. Любой депутат в любой момент может написать такое заявление. Все, что пишется в интернете, когда-то становится либо реальностью, либо блефом. Дождемся и этих объяснений». — заявила Фирюлина.

Ранее в картотеке Центрального районного суда появилась информация о том, что депутату избрали меру пресечения. Как выяснилось 19 января, против него возбудили уголовное дело о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (часть 4 статья 291.1 УК РФ).

В СК подтвердили «ПМ», что дело расследуют они, однако «в интересах следствия» не раскрывают информацию.

«Единая Россия» временно исключила из партии Креско «до получения результатов рассмотрения дела».

Креско с 2012 по 2021 год возглавлял муниципальное «специализированное автотранспортное предприятие» (САТП), с 2022 до 2023 год руководил муниципальным управления дорог, инфраструктуры и благоустройства, затем стал депутатом горсовета Красноярска. 14 января он написал заявление о сложении депутатских полномочий.

  • Ранее в Красноярске прошло несколько задержаний по уголовным делам о махинациях при строительстве дорог в Красноярске. Один из политологов в разговоре с «Проспектом Мира» рассказал, что еще одним фигурантом якобы может стать Креско.
  • В июне задержали главу «Промстроя» Декарда Ханагяна и бывшего главу муниципального САТП Дмитрия Сокирку. Их подозревают в картельном сговоре при заключении контрактов на ремонт орог.
  • В декабре задержали бывшего первого заместителя мэра Красноярска Алексея Давыдова и экс-главу управления дорог Евгения Жвакина по делу о взятке от Ханагяна.
  • Далее стало известно о том, что Ханагян пообещал заявить обо всех махинациях с ремонтом дорог в Красноярске.
Читайте также:
В горсовете не увидели проблемы в участии депутата в конкурсе на лучший балконСтало известно, кто занял место экс-помощника Глискова в горсовете КрасноярскаДюков связал исключение из фракции «ЕР» с критикой метро. Но в партии говорят другое
#Владислав Савончик#Красноярск#Депутаты#Единая Россия#Уголовное дело#Строительство дорог#Павел Креско#Взяточничество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика