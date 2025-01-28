Похитителей почти 100 миллионов рублей у владельца «Сибиряка» Егорова отдали под суд

В мае 2023 года 41-летний уроженец Белгородской области отбывал наказание в липецкой колонии, куда попал ещё в 2008 году за убийство и грабежи, сообщили в прокуратуре. Там мужчина узнал о красноярском бизнесмене Владимире Егорове, который находится под арестом по уголовному делу.