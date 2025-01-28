Похитителей почти 100 миллионов рублей у владельца «Сибиряка» Егорова отдали под суд

Posted 28 января, 04:54
Published 28 января, 04:54
Modified 28 января, 06:13
Updated 28 января, 06:13
В мае 2023 года 41-летний уроженец Белгородской области отбывал наказание в липецкой колонии, куда попал ещё в 2008 году за убийство и грабежи, сообщили в прокуратуре. Там мужчина узнал о красноярском бизнесмене Владимире Егорове, который находится под арестом по уголовному делу.
С помощью смартфона мужичина подыскал себе подельников и указал одному из них отправиться в Красноярск и получить поддельные документы на Егорова.
Сообщники переоформили сим-карту, получили доступ к банковским счетам. Они перевели и обналичили более 81 миллиона рублей, операции по обналичиванию более 17 миллионов рублей сотрудники банка успели заблокировать. В общей сложности Егорову причинили ущерб более 97 млн рублей.
Во время следствия полицейские установили, что подозреваемые причастны и к другому подобному преступлению. С помощью такой же схемы они похитили более 53 млн рублей у бизнесмена из другого региона РФ.
Вину в содеянном похитители не признали.
«Подработку искал в „даркнете“. Мне пришло сообщение от незнакомого человека с предложением съездить в Красноярск и отправить фото паспорта и лица. Подозревал, что этот человек предлагает что-то незаконное», — цитируют одного из участников прокуратура.
Троим мужчинам в возрасте от 32 до 50 лет утвердили обвинение в краже (п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Они находятся под стражей. Уголовное дело рассмотрит Елецкий городской суд Липецкой области.