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Posted 28 января, 04:54

Published 28 января, 04:54

Modified 28 января, 06:13

Updated 28 января, 06:13

Похитителей почти 100 миллионов рублей у владельца «Сибиряка» Егорова отдали под суд

Похитителей почти 100 миллионов рублей у владельца «Сибиряка» Егорова отдали под суд

28 января 2025, 04:54
Фото: prmira.ru.
В Красноярске утвердили обвинение троим жителям Липецкой области, которые похитили у подследственного владельца строительного холдинга «Сибиряк» Владимира Егорова более 97 миллионов рублей. Об этом сообщили в полиции и прокуратуре.

В мае 2023 года 41-летний уроженец Белгородской области отбывал наказание в липецкой колонии, куда попал ещё в 2008 году за убийство и грабежи, сообщили в прокуратуре. Там мужчина узнал о красноярском бизнесмене Владимире Егорове, который находится под арестом по уголовному делу.

С помощью смартфона мужичина подыскал себе подельников и указал одному из них отправиться в Красноярск и получить поддельные документы на Егорова.

Сообщники переоформили сим-карту, получили доступ к банковским счетам. Они перевели и обналичили более 81 миллиона рублей, операции по обналичиванию более 17 миллионов рублей сотрудники банка успели заблокировать. В общей сложности Егорову причинили ущерб более 97 млн рублей.

Видео: МВД 24.

Во время следствия полицейские установили, что подозреваемые причастны и к другому подобному преступлению. С помощью такой же схемы они похитили более 53 млн рублей у бизнесмена из другого региона РФ.

Вину в содеянном похитители не признали.

«Подработку искал в „даркнете“. Мне пришло сообщение от незнакомого человека с предложением съездить в Красноярск и отправить фото паспорта и лица. Подозревал, что этот человек предлагает что-то незаконное», — цитируют одного из участников прокуратура.

Троим мужчинам в возрасте от 32 до 50 лет утвердили обвинение в краже (п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Они находятся под стражей. Уголовное дело рассмотрит Елецкий городской суд Липецкой области.

  • Ранее по похожей схеме похитили 112 млн рублей у экс-проектировщика красноярского метро Олега Митволя. Несколько участников схемы ушли на СВО.
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